"Cuando gritaba, me golpeaban": el relato de una influencer víctima de una violación grupal en India

La policía de India confirmó este domingo que ya son cuatro los detenidos por la violación grupal del pasado viernes a una influencer brasileña en el estado indio de Jharkhand, en el noreste del país, tres de los cuales ya están compareciendo ante un tribunal de la localidad de Dumka, donde se produjo la agresión. Por su parte, Fernanda, la sobreviviente, brindó una escalofriante entrevista en la que relató el ataque: “Cuando gritaba, me golpeaban en la cara”.

El director general de la policía del estado, Ajay Kumar Singh, confirmó al diario Indian Express este domingo que ya hay cuatro personas detenidas y que los siete acusados de la violación fueron identificados y están en proceso de busca y captura por un equipo de investigación especial. Por su parte, y en declaraciones al mismo medio, el superintendente de la policía de Dumka, Pitamber Kherwar, se limitó a indicar que “las declaraciones de todos los arrestados están siendo grabadas" sin dar más detalles sobre su situación.

La Embajada de España en India, que está prestando atención consular a la turista, por tener nacionalidad del país europeo, agradeció este domingo las muestras de apoyo recibidas. “Necesitamos mantenernos unidos en nuestro compromiso de poner fin a la violencia contra las mujeres en todo el mundo", dijeron en su cuenta de la red social X. Además, una miembro de la Comisión Nacional de la Mujer de India, Mamta Kumari, se reunirá próximamente con la turista y anunció que investigará los hechos.

Violación grupal en India: "Cuando gritaba, me golpeaban en la cara"

El ataque se produjo el viernes por la noche en el distrito de Dumka, en el estado oriental de Jharkhand, donde la pareja, que viajaba en moto, se detuvo para acampar cerca de una comisaría. La ubicación no impidió que, una vez dentro, un grupo de hombres los atacara a piedrazos. “Me ataron y me pusieron un cuchillo en el cuello. Me dijeron que me iban a matar y a ella la han violado siete hombres”, relató entre lágrimas Vicente, un ciudadano español de 63 años, en historias de Instagram. Su pareja es Fernanda, de 28 años, nacida en Brasil y ciudadana española.

Luego, brindaron una entrevista a El Mundo, en la Vincente ahondó: “Íbamos camino a la frontera con Nepal, ya dejábamos India. Pero se nos hacía de noche y decidimos parar y acampar. Ya estábamos dentro de la tienda de campaña cuando tres hombres llegaron en dos motos y comenzaron a gritarnos y a tirar piedras. Cuando me asomé, vi que uno de ellos llevaba una daga metida dentro de la manga”.

Vicente relató: "De repente, dejé de oírla. No podía verla tampoco. Pensaba que la habían matado"

“Recogimos rápido las cosas y nos pusimos los trajes de la moto. Teníamos mucho miedo y Fernanda cogió una de las piquetas de la tienda para defenderse por si nos atacaban. Pero nada más salir, vimos que habían llegado otros cuatro hombres más. Mientras intentábamos dialogar con ellos y que la situación se calmara, tres de los hombres agarraron a Fernanda. Yo intenté ir a por ella, pero los otros cuatro comenzaron a golpearme”, narró.

“Pude defenderme hasta que me dieron en la cabeza con una piedra y caí al suelo. Entonces, comenzaron a golpearme con el casco de la moto de Fernanda y quedé semiinconsciente. Por suerte, el traje de la moto me protegía el cuerpo de las patadas. Me ataron y me pusieron un cuchillo en el cuello”, añadió Vicente y contó que los hombres, a quienes definió como “muy jóvenes”, se llevaron a Fernanda tras unos arbustos: “De repente, dejé de oírla. No podía verla tampoco. Pensaba que la habían matado", afirmó.

La carpa en la que la pareja acampó y con la que Fernanda intentó defenderse

Fernanda también habló: “En los matorrales, me agarraron entre varios y me desnudaron. Después, me violaron por turnos. Conmigo siempre estaban cuatro. Cuando gritaba, me golpeaban en la cara. Sólo les escuchaba repetir en inglés las mismas palabras: only sex, only sex”. Vicente continuó: “Yo les rogué que parasen, les ofrecí dinero, que se llevaran todo lo que teníamos. Pero no estaban allí para robarnos. No tocaron las motos ni se llevaron los 300 dólares que les decía que tenía en la cartera. Estuvieron tres horas violando a Fernanda”.

“En ese tiempo, hubo un momento en el que a mí me colocaron una especie de lona en la cabeza y me dijeron que me iban a cortar el cuello y que no querían mancharse de sangre. Yo pensaba que a ella ya la habían matado. Cuando los hombres se fueron, vi a Fernanda que salía de los matorrales”, concluyó el español. La mujer logró contactar con una patrulla de la policía alrededor de las 23 y fue trasladada a un hospital, informó el oficial de la policía Pitamber Singh Kherwar al diario The Times of India.

Fernanda y Vicente recorrieron ya 66 países en moto y pidieron que no se estigmatice a India por la agresión que sufrieron

Vicente y Fernanda son pareja desde hace nueve años y, desde hace seis, recorren el mundo en moto. Ya conocieron 66 países y suman más de 300.000 seguidores en redes sociales. En India llevaban ya seis meses y Vicente comentó: “Lo único que pido ahora es que la gente no ponga a India como un país de violadores. En general, es un lugar muy seguro, donde nos han tratado genial, de gente muy humilde y trabajadora. Esto puede pasar en cualquier sitio porque en todos lados hay personas malvadas”.

En 2022, se reportaron en India una media de 90 violaciones diarias, según la oficina nacional de registro de delitos. Sin embargo, muchas de estas agresiones no se notifican, por el estigma que suelen sufrir las víctimas y también debido a una falta de confianza en la labor de la policía. No suelen emitirse condenas y muchos de los casos acaban estancados en el sistema judicial del país, muy saturado.

Sin embargo, en 2012, el caso de una estudiante que fue víctima de una violación grupal y luego asesinada copó titulares en todo el mundo. Jyoti Singh, una estudiante de Psicoterapia de 23 años, fue violada y abandonada, dada por muerta, por cinco hombres y un adolescente en un autobús en Nueva Delhi en diciembre de ese año. El caso puso en primera plana los altos niveles de violencia sexual que hay en India y dio lugar a semanas de protestas y a un cambio en la legislación, para castigar con la pena de muerte al delito de violación.

