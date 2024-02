La Justicia definió las fechas para llevar a cabo las pericias psicológicas y psiquiátricas para el futbolista de Boca y Lanús, Oscar Junior Benítez, con el fin de determinar si presenta "rasgos psicópatas, signos de impulsividad o reacciones violentas", entre otras, en el marco de la causa en que se lo investiga por cuatro episodios de violencia de género contra su ex pareja, Anabelia Ayala, quien se suicidó en Año Nuevo pasado.

Así lo confirmaron fuentes judiciales a PERFIL, que informaron que los estudios se realizarán el 6, 8 y 13 de marzo próximos, una semana antes del juicio contra el delantero por “coacción agravada por el empleo de arma, daños, amenazas, desobediencia y tenencia de arma sin la debida autorización legal”, por las distintas amenazas que se lo acusa contra quien fue su expareja e integrantes de su familia.

Ordenaron pericias psiquiátricas para el exBoca Junior Benítez en la causa por la muerte de su expareja

En esa causa, Benítez también está imputado por "daño informático y desobediencia". Las pericias psicológicas se llevarán a cabo en el asiento de la Asesoría Pericial Departamental, ubicada en Av. Pte. Perón y Larroque, Edificio de Tribunales de Banfield, Lomas de Zamora, por parte del Lic. Federico Iriart.

Según figura en el expediente, los puntos de pericia que se buscan establecer acerca del exjugador xeneize son: sus características generales de la personalidad; su perfil psicológico, si presenta rasgos psicópatas, signos de impulsividad, reacciones violentas, adicciones ; trastornos que el mismo pueda presentar psico-sexuales; capacidad de fabular y signos de personalidad compatibles con el abuso sexual, entre otros datos de interés.

Sobre la pericia psiquiátrica, por parte de la Dra. Adriana Patricia Fourgeaux, se quiere evacuar si el deportista surgido en el Club Atlético Lanús se halla en condiciones de comprender la criminalidad de sus actos; presenta un peligro para él mismo o un tercero, como características de impulsividad -y en ese caso, un tratamiento aconsejable-.

En tanto, se comunicó que el Dr. Rafael Herrera Milano, que estuvo en casos conocidos mediáticamente como el del femicida Guillermo Farré y la muerte de los dos músicos que viajaban en el auto del cantante de cumbia "Pepo" Castiñeiras, participará como perito de parte del particular damnificado Juan Carlos Ayala, padre de Anabelia.

En ese sentido, los puntos propuestos en su caso son para conocer si padece algún trastorno de personalidad, presenta rasgos de labilidad emocional o tendencia a la auto o heteroagresión y a la manipulación de terceras personas. "Las fechas para realizar las pericias ya están fijas, al igual que la del juicio. Puede no presentarse, pero si no quisiera hacerlo ya habría dicho que no. Está todo dado para que lo haga", explicaron a este medio personas cercanas al caso.

Cabe señalar que el futbolista está detenido desde el 12 de enero pasado por violar la perimetral que tenía en su contra antes de que su ex novia se quitara la vida. Ahora, deberá enfrentar un juicio oral por amenazas y tenencia ilegal de arma de fuego el próximo 19 de marzo.

Los otras causas contra Junior Benítez

El jugador de fútbol nacido en Monte Grande está bajo investigación en otra causa por “averiguaciones de causales de muerte” en el que se busca constatar si indujo o no a Ayala a quitarse la vida.

Asimismo, los hechos por violencia de género que figuran en la imputación contra Oscar Benítez habrían ocurrido entre 2021 y 2023. En el primero de ellos, se lo acusó de destruir los archivos personales de su expareja que estaban dentro de una notebook.

En otras ocasiones, se lo denunció por supuestamente amenazar con una pistola nueve milímetros a Juan Carlos Ayala para que se metiera en su relación entre él y su hija, por prender fuegos diferentes elementos en la puerta de su casa, dañar las ruedas de su auto con un cuchillo y por haber roto la prohibición de acercamiento a su expareja.

