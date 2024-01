En la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero, la casa de los Ayala fue el escenario de festiva y trágica reunión. Por un lado, familiares llegaron desde el interior para unirse a la mesa y celebrar el fin de año. Por otro lado, ya se sentía la falta de Anabelia, pero eso era algo recurrente debido al hostigamiento constante que padecía.

En los últimos minutos de 2023, su hermano Agustín tocó la puerta de la habitación de Anabelia, pero no recibió respuesta. Esta situación no era desconocida en la casa, ya que su expareja la mantenía sometida, impidiéndole relacionarse con otros, incluso en su propia casa.

"Nosotros no llegamos a brindar porque se hizo la hora y no brindamos porque estábamos todos con… ¿Cómo es? Nada, se ve que Junior y ella tienen como una aplicación o, no sé, una cámara a la que Junior estaba viendo que, corte, la piba se colgaba. Y, nada, llamaron a mi casa ¿viste? porque estaba mi tía, para que vaya a avisarles que la pendeja se había colgado, porque nadie sabía", se escucha en un audio de whatsapp que le hace escuchar a Clarín José Ayala.

La persona que se escucha en el audio es la cuñada del futbolista Junior Benítez, quien habría sido testigo presencial del momento en que Anabelia se ahorcaba en su propia habitación. Este trágico acto fue la desesperada respuesta de Anabelia ante el constante acoso del exjugador de Boca, que persistía incluso después de la denuncia por violencia presentada por ella y su familia. Benítez se encontraba bajo arresto domiciliario, con una tobillera, aunque no respetaba las restricciones impuestas.

Encontraron muerta a Anabelia Ayala, la mujer que denunció al futbolista Junior Benítez por violencia de género

Luego de reproducir el audio, José se lamenta debido a que “nadie de esa familia” tuvo el coraje de avisar lo que pasaba en la habitación de su casa. Además, señaló que nunca le "cerró" el novio de su hija ya que nunca se bajó de la camioneta ni para saludar cuando iba a buscarla o la dejaba.

De la misma manera definió al resto de los Benitez, a quienes conoce del barrio. “Son pendencieros, mal educados”, agregó.

La grabación de audio contiene fragmentos adicionales en los que la supuesta familiar de Benítez narra con un desapego notable el acto de suicidio, del cual el propio futbolista habría sido testigo. La Justicia tiene en su posesión la tableta y el teléfono celular de Anabelia, que serán sometidos a peritajes para validar la autenticidad del relato de WhatsApp. Se investigará si la transmisión fue vista desde otro dispositivo, específicamente el perteneciente al exjugador de Boca Juniors.

“Ya nos habíamos acostumbrado a comer y ella con la tablet enfrente. Si él escuchaba una voz que no reconocía, ella tenía que mostrar quien era. Las primas, cuando venían de visita, tenían que pasar por detrás de la tablet y estar en silencio: él escuchaba todo”, contó Cecilia, la madre de Anabelia.

A principios de 2021, sus padres, José y Cecilia, lo descubrieron en la habitación de su hija con un arma de fuego apoyada en la mesita de luz, mientras destrozaba varias de sus pertenencias. A principios de 2022, el padre, la madre y el hermano de la mujer presentaron una denuncia debido a que Benítez le pinchó los neumáticos de una camioneta de la familia con un cuchillo frente a su casa.

La causa está catalogada como suicidio. La familia aguarda el cruce de datos, denuncias y sentencias para determinar si Benítez no intervino para evitar que Anabelia se ahorcara, lo que podría modificar la clasificación a homicidio. "Es un psicópata", sostiene la madre.

Violencia de género: ¿por qué no disminuye?, ¿qué hacemos mal?

“Haber entrado y verla así, es algo que no me lo voy a borrar nunca de la cabeza. Así como también la recuerdo muy bien porque tengo presente que mi hermana no es esa persona que estuvo los últimos cinco años. En ese tiempo estuvo detrás de una coraza de miedo, de fuerza, de dolor, de valentía.. Me duele mucho que haya terminado así, porque ella se merecía mucho. Ella era hermosa, era muy inteligente, tenía un corazón enorme. Por eso hay tanta gente acá: a cada uno de los que estamos acá le demostró amor a su manera. Era única mi hermana”, subrayó su hermano Agustín.

Cecilia cerró: “Yo me sentí débil como mamá, solo era mirar a mi hija que estaba sufriendo y no poder hacer nada. El papá sí, el papá hizo todo lo posible, pero yo como mamá no puede hacer nada. Por favor, cuiden a sus nenas, cuiden desde el primer síntoma porque lo primero que hizo él (ex novio Benitez) fue alejarla de las amigas, que todas son malas, que son prostitutas… Y después las primas, hasta el hermano. Y nosotros fuimos cediendo, ¿entendés? fuimos cediendo para que a ella no la golpeen. Sentimos impotencia. Yo no fui valiente, hice lo que pude, yo no fui valiente como mamá, no fui valiente, tuve miedo, el miedo me ganó”.

