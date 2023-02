Gastón Manes, referente radical, aseguró que la UCR tiene que recuperar su autoestima y pelear por hegemonizar la coalición opositora. “Creo que el radicalismo tendría que unificarse detrás del candidato que mejor andamiaje tenga en la sociedad”, resaltó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

La semana pasada, Facundo Manes volvió a encontrarse con Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué significa esta reunión?

La reunión con Larreta fue hace dos semanas, más o menos. No es la primer charla ni tampoco será la última.

Pero venían un poco distanciados, ¿es así?

Facundo tuvo dos años muy cargados de actividad política. En 2021 tuvo dos campañas, las PASO y las generales, sumado a la interna radical que tuvimos en marzo.

El 2022 se dedicó a recorrer el país. Recorrió 72 ciudades y llenó 70 plazas en todo el interior. Fue algo que no tuvo tanta repercusión mediática, pero sucedió, y generó en él la necesidad de, a fin de año, parar a reflexionar y reacomodar las cosas para arrancar este año con más energía.

En ese marco es que estuvo en diciembre y enero alejado de la visibilidad pública. Al volver a hablar en los medios y tener recorridas territoriales, Larreta lo llamó para conversar, como lo hacen naturalmente, nada novedoso.

¿Hoy Facundo está más cerca de Larreta o de Mauricio Macri?

Facundo está más cerca del radicalismo. la UCR, después de la elección de 2021, quedó en una situación de paridad en términos de representatividad política con el PRO.

El PRO es uno de los partidos más importantes de la coalición, el que lideró el Gobierno de 2015 a 2019, y nosotros, lo que estamos haciendo es tratar de, con las ideas nuestras y un partido radical que está revitalizado, ampliar la coalición.

El radicalismo tiene esa posibilidad, porque está parado en un lugar de centro político que permite que se acerquen votantes que quizás nunca habían votado a Cambiemos. Y en 2021 quedó demostrado que fue positivo, incluso para quienes de antemano no querían internas y preferían una lista de unidad entre Facundo y Santilli.

Nosotros hicimos mucho hincapié en las PASO para que el electorado tuviera una opción diferente, y muchos nos reconocieron que eso amplió la coalición y permitió ganarle, por primera vez en la historia reciente, al peronismo unido en la Provincia de Buenos Aires.

La relación entre el radicalismo y el PRO

¿El radicalismo está más cerca de Larreta, de Macri o de Patricia Bullrich?

A mí no me gusta hablar por el radicalismo. Soy crítico de quienes se atribuyen la palabra en nombre de un partido que es tan amplio, con tanta historia, y que ha tenido a lo largo de su historia muchas diferencias en la historia de sus plataformas y sus ideas. Nadie puede decir “el radicalismo es esto o aquello”.

El radicalismo tiene vocación de liderar el espacio opositor, creo que tenemos con qué, nos falta convencer a todos los actores radicales y recuperar la autoestima necesaria para que eso sea factible. Eso implica un diálogo permanente con todos los sectores del PRO, de la Coalición Cívica y de los demás partidos que integran la coalición.

El PRO es un partido que viene de manejar el país, tiene la autoestima alta, y está acostumbrado a liderar. En el marco de la coalición a la cual pertenecemos, siempre lideraron.

Hay radicales que están más cerca de algún sector del PRO, y dentro de los dirigentes, también hay diferencias de ideas y valores. No es tan simple analizar coincidencias.

Yo puedo coincidir ideológicamente con alguien, en cómo resolver un problema, pero no en sus valores o la forma en que se maneja. Y con otros, con los que quizás no tengo tantas ideas en común, puedo coincidir en los valores que representan.

En una coalición de acumulación como esta, va a haber muchas diferencias. Las PASO permiten que la sociedad elija quién es el mejor candidato para representar ese espacio.

Alejandro Gomel (AG): ¿Es cierto lo que trascendió, que hubo una reunión entre Mauricio Macri y Facundo Manes? A finales del año pasado hubo cruces muy duros entre ambos, sobre todo por el tema espionaje.

Hubo una reunión, efectivamente, este sábado. Facundo Manes se reunió con Macri, pero fue algo natural, yo no le daría tanta entidad. El diálogo entre Facundo y Macri nunca se cortó.

Más allá de las declaraciones por el tema espionaje, que no fueron ofensivas, Facundo dijo que invitaba a reflexionar a Macri por lo que pasó en su gobierno cuando le mencionaron una crítica de Macri al radicalismo, pero fue muy prudente. Cuando Facundo criticó a Mauricio Macri fue muy mesurado.

Hubo un ataque hacia Facundo Manes de los macristas que al propio Macri le pareció desmedido. De todas maneras, si no se puede criticar cosas que uno ve mal de la coalición, no sé.

Facundo estaba consolidando su voto en la Provincia de Buenos Aires. Si la gente quería votar al PRO lo hubiera podido votar. La votación de Facundo puso casi en paridad al radicalismo en el distrito más difícil, y eso muestra que tiene representatividad, y que esa gente lo votó a él porque, justamente, dice esas cosas, tiene esas opiniones.

¿Cómo creés que se tiene que resolver la interna de la oposición?

Yo te voy a decir lo que opino de cómo tiene que hacer el radicalismo. En su momento, cuando todavía no se sabía cuántos candidatos iba a haber del radicalismo, se hablaba de que el candidato que esté mejor, obviamente, es el que va a prevalecer frente al electorado.

Luego apareció la propuesta de Morales, a fin de año, que no tuvo consenso en el partido, más allá de que, a mi parecer, tenía muchas deficiencias prácticas. No contó con el apoyo del resto de los sectores, con lo cual, no se puede hacer una interna en el partido si no están todos los sectores de acuerdo y alineados.

Creo que el radicalismo debería presentar el candidato con mejor andamiaje en la sociedad. Hay que ver las PASO como la alternativa que establece la ley para que la sociedad, dentro del mismo espacio, elegir el candidato.

Creo que el radicalismo tendría que unificarse detrás del candidato que mejor andamiaje tenga en la sociedad.

¿Facundo Manes va a ser candidato a las PASO?

No puedo responder de manera categórica, porque Facundo no anunció formalmente su candidatura, pero sí veo que está decidido y determinado a ir hasta el final en cuanto a que aquella gente que lo votó se vea representada también en el 2023.

