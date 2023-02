Fernando Iglesias: "A nosotros nos piden cosas de Suiza y al peronismo le aguantan cosas de África"

El diputado nacional del PRO, Fernando Iglesias, apuntó este domingo 26 de febrero a "la responsabilidad del votante" por haber elegido con el 48% de los votos al Gobierno del Frente de Todos en el 2019, por lo que reclamó no pedir "soluciones mágicas" a la oposición cuando está gobernando una fuerza política de distinto signo.

"Entendemos que la gente esté enojada, pero también hay una responsabilidad del votante. Si después de tres desastrosos gobiernos kirchneristas votás el cuarto, y bueno...nosotros hacemos lo que podemos. No podemos hacer todo, no tenemos forma de encarar lo problemas económicos, que están en manos del Poder Ejecutivo que es el que eligió la gente con el 48%", indicó.

En declaraciones a "Por las Buenas", el programa que conducen Luis Gasulla y Ricardo Benedetti por Radio Rivadavia, Iglesias opinó que durante los cuatro años de Cambiemos se logró "más o menos enderezar la macroeconomía" y sin embargo los argentinos no acompañaron mayoritariamente la reelección de Mauricio Macri porque "estaban enojaditos porque costaba mucho la luz".

"Estoy aburrido de pelear contra ellos y de encontrar gente que pide encontrar soluciones mágicas a cosas que no las tiene, y cuando se intentaron durante cuatro años y más o menos se enderezó la macroeconomía estaban enojaditos porque costaba mucho la luz y votó el 48% a estos muchachos y a nosotros nos dejaron en minoría. Entonces lamento mucho que estén aburridos, pero peor es quienes no tienen para comer", expresó el diputado macrista. .

Para Iglesias, "la sensación permanente es que a nosotros nos piden cosas de Suiza y al peronismo le aguantan cosas de África, no sólo los votantes también el FMI reestructurando todas las metas".

"El FMI nos exigió un enorme esfuerzo fiscal y a estos muchachos dale que va", comparó.

Iglesias pidió que los electores no "tiren su voto" en Milei

En otro orden, el legislador del PRO pidió al votante que reflexione sobre el sentido del voto "y que no lo tire" optando por alternativas que no ofrecen un marco de gobernabilidad como la que propone Javier Milei.

En este sentido, Iglesias instó a que "los ciudadanos comprendan del enorme poder que tiene el voto, y que no lo tire, que apuesten por lo que ellos crean como una propuesta racional para salir del enorme pantano en el que estamos".

"Las candidaturas legislativas de los espacios liberales me parece muy bien que vayan ganando espacio. Todo eso es de gran ayuda. Pero pensar que un grupo político que no tiene los suficientes diputados puede manejar la Argentina, me parece que es una locura", dijo sobre La Libertad Avanza.

"Del voto irresponsable hemos tenido suficiente en la Argentina. Me parece que el es momento de hacer cosas razonables, posibles, porque no va a ser fácil ganar y gobernar, y si dividimos el voto mucho menos", concluyó el legislador macrista.

