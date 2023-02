La polémica por las críticas de Florencia Arietto contra Patricia Bullrich por las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel continuó escalando y dos dirigentes del PRO salieron a responderle citando archivos de su pasado.

Todo comenzó con una frase de la presidenta del PRO sobre lo que haría en Rosario en caso de ser electa como presidenta. Allí manifestó que llegaría a la ciudad con numerosas fuerzas de seguridad y que, de ser posible, modificaría la ley para que el Ejército fuera parte de los operativos para combatir la delincuencia y el narcotráfico.

La respuesta a estos dichos provino desde el propio seno de su fuerza y en boca de quien fuera su asesora en el Ministerio de Seguridad durante el gobierno de Cambiemos, subrayando dos operativos que terminaron en tragedia. “Patricia dobla en todas las curvas a 180, no se puede dejar muertos en todos los desalojos como Maldonado en Cushamen y Nahuel en Mascardi”, dijo Arietto, que además le pidió a su ex jefa "no hacer demagogia".

Dirigentes amarillos salieron a respaldarla y le recordaron a Arietto frases de su pasado que la muestran en una postura diferente a la que planteó este martes en una entrevista con TN.

El PRO cruzó a Florencia Arietto por apuntar a Patricia Bullrich

"Un día Halcón, otro paloma. Piedra libre, para los que juegan de un extremo a otro sin ponerse colorados. Eso sí. No vale mentir. Recuerdo cuando pedías entrar con el ejército en Mascardi. Así no vale @florenciarietto", le reclamó Silvana Giudici, ex diputada radical y también ex legisladora del PRO cercana a Bullrich.

Acompañando su posteo, subió un video donde se observa a Arietto declarando que "a la provincia de Buenos Aires hay que entrar con 'metra'" y asegurando que la política "no te puede llevar de un extremo a otro para sobrevivir".

Fernando Iglesias criticó a Florencia Arietto.

El mismo recurso utilizó el diputado Fernando Iglesias, otro duro del PRO que también recurrió al archivo de la ex encargada de seguridad del club Independiente cuando se fue a la B Nacional. "El kirchnerismo quiere poner a Patricia como la derecha mataguachos", Florencia Arietto, panqueque feroz, en UN CAFÉ CON IGLESIAS, 2021. El kirchnerismo. Completamente de acuerdo", tuiteó el legislador.

En el video, se escucha a Arietto decir: "Yo nunca me sentí incómoda con el estilo de Patricia porque más allá de que el kirchnerismo la quiera poner como la derecha "mata guacho", el trabajo que hicimos en los barrios fue despejarlo, manzana a manzana, de narcos".

Aníbal Fernández habló tras la detención de Facundo Jones Huala y apuntó contra Patricia Bullrich

La abogada que hoy pertenece al sector de Horacio Rodríguez Larreta le respondió: "Fernando si escucharas lo que dije sin fanatismo te darías cuenta que no tiene nada que ver con lo que dice el kirchnerismo de Patricia. Todo lo que dije se lo dije a ella personalmente y de hecho me contestó que le gustaba que no coincidiéramos porque las diferencias nos mejoran".

Incluso mandó un mensaje generalizado desde su cuenta de Twitter por las críticas recibidas ante sus cuestionamientos a Bullrich. "When they go low, we go high! Besito en la frente a kirchneristas y bullrichistas que me pegan por igual. En el fondo la intolerancia iguala", redactó.

GI / ED