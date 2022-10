La abogada y dirigente de Juntos por el Cambio Florencia Arietto se cruzó con el referente de Camioneros, Hugo Moyano, y con el periodista Diego Brancatelli por las críticas que recibió al usar un vestido que sale 4.000 dólares, poco más de 1 millón de pesos.

El primero en lanzar la piedra fue el periodista cercano al kirchnerismo, quien en sus redes sociales hizo referencia al alto costo de la prenda que visitó Arietto en la presentación del libro Para qué, del ex presidente Mauricio Macri.

En un mensaje dirigido al periodista de Clarín Claudio Savoia, escribió: “Tomá Claudito @claudiosavoia Como te gusta estar en los detalles de lo que usa la gente…Acá la tenés a @florenciarietto con un vestidito de 4 Lucas verdes (salvo que sea imitación) A miiiiii no me importa. Pero como a uds si, colaboro”.

El vestido de Louis Vuitton que usó Florencia Arietto cuesta 4.000 dólares (poco más de 1 millón de pesos)

El tuit de Brancatelli se refiere a que es habitual que, cuando la vicepresidenta Cristina Kirchner usa alguna prenda de un diseñador extranjero, se detalle esa información sobre todo por parte de los sectores más críticos a la expresidenta.

Ante el tuit del periodista, la ex asesora de Patricia Bullrich en Seguridad no se quedó callada y respondió: “Sumale mis zapatos que eran Ferragamo. No tengo nada que ocultar. Trabajo en la actividad privada y me compro lo que se me canta. Pago impuestos y sueldos”.

Luego fue el líder camionero quien arremetió contra la abogada: “Esa señora a la que le pagan por hablar mal de los dirigentes y de los trabajadores. Y cobra mucho a las empresas de transporte porque los mismos empresarios te lo comentan. Y eso está demostrado, porque para usar un vestido de 4.000 dólares como andaba el día de ayer…", lanzó.

La dirigente de Juntos por el Cambio aseguró: “Es un honor que me ataque este fundidor de pymes”. “Los trabajadores cobrarían el doble de lo que cobran si Moyano no existiera. Todo el clan Moyano vive hace años de lo que le descuentan al salario de cada trabajador. Funde pymes y acuerda con las grandes. Es Moyano o el progreso”, sentenció.

