Hugo Moyano apoyó una posible búsqueda de reelección del presidente Alberto Fernández para las elecciones del 2023 y habló de las "diferencias internas" en el triunviro de la Confederación General de Trabajo (CGT) que componen su hijo Pablo, Héctor Daer y Carlos Acuña.

"Si va por la reelección, yo lo apoyaría", reconoció el secretario general del Sindicato de Camioneros respecto a los dichos del Jefe de Estado, quien dijo querer competir en las primarias si se realizan.

La discusión por las candidaturas en el Frente de Todos volvió a tomar velocidad en las últimas semanas y con manifestaciones públicas de sus actores de peso. El diputado Máximo Kirchner dijo que sería extraño que Fernández se presente a competir en una PASO siendo mandatario. También expresó creer que Cristina Fernández de Kirchner no jugará por un tercer mandato en la Casa Rosada.

El tercer accionista mayoritario de la coalición, Sergio Massa, dejó trascender en boca de otros interlocutores su intención de no competir en 2023. El único que centró su posición para un posible lanzamiento fue Fernández. "Si lo quieren hacer que lo hagan, pero me parece que ya la sociedad ha dicho que no", cuestionó esta semana la senadora bonaerense Teresa García, identificada con el kirchnerismo, sobre los deseos presidenciales.

Pablo y Hugo Moyano

Qué dijo Moyano sobre el posible paro camionero del lunes

El histórico dirigente sindical habló sobre la discusión paritaria que su gremio está llevando adelante con el Ministerio de Trabajo encabezado por Raquel "Kelly" Olmos, donde exigen un aumento salarial por encima del 100% sumado a un bono de 100 mil pesos.

"Lo que venimos discutiendo lo hemos superado, pero hay algunas cosas pendientes que queremos cerrarlas", dijo Moyano en diálogo con Ahora Dicen por Futurock.

"Hay que distinguir que a pesar de todo, el Gobierno nunca le puso trabas a la discusión paritaria", expresó tratando de bajarle la temperatura a la discusión con el Gobierno Nacional.

Héctor Daer en el acto por el Día de la Lealtad donde la CGT lanzó su partido.

Interna en la CGT

Respecto a las diferencias en el triunviro del que forma parte Pablo Moyano, remarcó que la estructura de la confederación "está" e intentó poner paños fríos: "En las discusiones internas siempre hay diferencias".

Dichas disyuntivas se expusieron el 17 de octubre, en el Día de la Lealtad, cuando los cegetistas Daer y Acuña lanzaron un partido político en un acto a puertas cerradas y Pablo Moyano estuvo en Plaza de Mayo junto a Máximo Kirchner.

"Yo creo que está en la mentalidad de todos los dirigentes y todo el mundo está convencido que tenemos que estar más unidos que nunca apoyando al Gobierno", cerró Moyano.

GI/fl