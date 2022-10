Alberto Fernández y una respuesta a puro compromiso e incomodidad

Los máximos mandatarios que actualmente tiene la Argentina no se encuentren vinculados y mantienen poca charla, por lo que se lo pudo observar incómodo a la hora de responder sobre si se excluiría ante una eventual candidatura de Cristina Kirchner en el año entrante, algo que aún no tiene pensado Alberto Fernández.

El Presidente dijo que haría lo mismo que hizo Cristina y se auto excluiría como candidato como para que su espacio ganara. Éll viene mostrándose con intenciones de jugar por un nuevo período. Es por eso que hoy sorprendieron sus declaraciones. La indefinición de Alberto Fernández al respecto enoja y mucho a La Cámpora. Inclusive, al primer mandatario le llegó el pedido claro: que se mostrara afuera de la pelea por un nuevo período.

Alberto Fernández: "Es incomprensible que los jueces no paguen impuesto a las ganancias”

Frente a esto la pregunta del periodista Roberto Navarro pareció inducir una respuesta de un Presidente puesto contra las cuerdas: “Cristina dio un paso al costado para que su espacio lograra un triunfo en las elecciones”, dijo el periodista, ¿usted haría lo mismo? preguntó.

A esto, Fernández, visiblemente incómodo, pareció no tener otra que contestarle: “haría lo mismo, no me conocen, soy parte de un proyecto colectivo. Me tocó ser el soldado que se quedó solo con la artillería enemiga, he puesto todo mi esfuerzo y lo he hecho honestamente”, dijo el Presidente, aunque luego aclaró: “No hice ningún acuerdo con Cristina para gobernar un solo mandato”.

BL PAR