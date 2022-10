Diego Molea: "En algún momento, todo el mundo pagará Ganancias"

“La política tiene que entender que no es todo político”, expresó Diego Molea y agregó que “desde el Consejo de la Magistratura estamos proponiendo que los espacios técnicos sean realmente independientes y técnicos”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cómo es estar en el Consejo de la Magistratura, en el medio de las disputas políticas que hay en el país?

Para mi es un lugar en el que no solo me siento cómodo, sino que es indispensable para este país generar un espacio contra la grieta. Se podría ampliar, podemos invitar a más estamentos a integrarse y analizar lo que sucede en el Consejo de la Magistratura, y decidir cuestiones tan sensibles como las judiciales, desde una mirada no sólo política, sino también técnica.

Hay un principio de la sociología que plantea que, ante la agresión externa, los grupos se colisionan. ¿Podríamos decir que el intento fallido de que los magistrados pagen el impuesto a las Ganancias unió a todos los integrantes del Consejo?

En el Consejo de la Magistratura hay una representación política y otra técnica. La Constitución plantea que debe haber equilibrio entre los dos estamentos. Hasta ahora, ocurría que muchos representantes técnicos participaban o trabajaban en bloque con partidos políticos. Desde el Consejo estamos proponiendo que los espacios técnicos sean realmente independientes y técnicos. Esto puede coaccionar entre los estamentos más técnicos.

Pero no pasa así con el estamento que viene de la política, que sigue en la grieta, mirando otro país. Y desde ahí se intenta tensar más. Los que no creemos en la grieta y tenemos una responsabilidad técnica, no tenemos que entrar en eso.

¿Estás conforme con la votación sobre el impuesto a las Ganancias?

Esto ya se votó en 2016. Hubo una ley que intentó resolver esta situación. Para mí no es justo el impuesto, partiendo de la premisa de que el salario no es ganancia. Por lo tanto, no se debe pagar ese impuesto. Pero, por otra parte, si un trabajador pagaba Ganancias, no podíamos los judiciales no pagar, porque sería un privilegio. No es justo que los judiciales no paguen Ganancias, pero hay derechos adquiridos.

A la vez, hay derechos adquiridos sobre los cuales no se puede atentar, por lo cual la ley del año 2016 propuso una solución. Que quien ingrese en el Poder Judicial desde 2017 empiece a pagar Ganancias. Esto tiende a equilibrar y eliminar el privilegio y, a la vez, evita atentar sobre derechos adquiridos y modificar las reglas del juego sobre la marcha.

En algún momento, todo el mundo pagará Ganancias. No era necesario en este momento hacer una votación así.

¿Cuál es tu visión de cómo funciona hoy el Consejo a partir de los cambios del año pasado?

Por un lado, la política tiene que entender que no es todo político. Es un estamento institucional. La presidencia de la Corte evalúa la institucionalidad. Empezamos a recorrer un camino en que los espacios técnicos queremos tener una opinión sobre los desarrollos. Empieza a trabajarse con más institucionalidad. Yo creo en la política, es una herramienta indispensable para fortalecer nuestra democracia. Pero también creo que hay espacios y momentos para cada cosa.

En este momento de tanta grieta y tanta tirantez, donde las acciones están determinadas por lo que hace el del otro lado y hay mucha especulación, hay que evitar que esa especulación llegue al Consejo, y para eso hay que fortalecer otros espacios. La Corte vino a aportar un espacio más de centro, que hay que cuidar. Estamos visualizando un camino para recorrer donde no va a ser la tensión política la que dirima las cuestiones judiciales.

Se cumplen 50 años de la fundación de la Universidad de Lomas de Zamora, la primera y una de las más grandes universidades del conurbano. ¿Qué significa que una universidad como la de Lomas cumpla medio siglo de vida?

Realmente fue algo muy emotivo, con la participación de toda la comunidad universitaria pudimos hacer un recorrido histórico. Cómo fuimos creados, cuál fue la visión inicial de la Universidad Nacional de Lomas, lo que representan las universidades del conurbano. Porque nosotros planteamos que antes de Lomas, cualquier hijo de trabajador no tenía mucha oportunidad de acceder a estudios universitarios.

Las universidades del conurbano no representan sólo una cuestión de cercanía, sino también es una matriz pedagógica distinta. Para los que somos del conurbano, vivir acá es un desafío. Queremos formar profesionales con mayor sensibilidad social, que aporten a la construcción de comunidad. Que realmente quieran construir un conurbano en el que todos puedan vivir mejor.

Hacemos foco también en trabajar mucho contra el individualismo. En una sociedad atravesada por eso, entender que es posible la construcción colectiva, construir una patria para todos.

El desafío es enorme, nos tocó ser los que marcaran el camino, y después vinieron muchas universidades en el conurbano y otras partes del país, donde se da una trascendencia pedagógica y de formación con una sensibilidad distinta. Cumplimos 50 años. Esa misión inicial para la que fuimos creados está cumplida. Hoy todos pueden acceder a una universidad pública, gratuita y de calidad. Ahora se trata de mirar hacia adelante porque se vienen nuevos desafíos.

Entre esos nuevos desafíos, hay uno, que yo creo que es el mayor. La revolución tecnológica que estamos viviendo a gran velocidad. Tenemos que encontrar docentes y alumnos para ofrecer la posibilidad de acceder a estas carreras nuevas que se están generando permanentemente y van a ser necesarias en los próximos años.

