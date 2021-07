Encuesta: cuáles son los políticos favoritos en territorio bonaerense

Mientras se acerca la fecha límite para el cierre de listas y algunos espacios ya empiezan a definir a sus candidatos, en la provincia de Buenos Aires, el territorio más grande de la Argentina, se disputan una gran cantidad de bancas legislativas para el Congreso Nacional.

Entre los dirigentes más importantes y conocidos del país, tanto del oficialismo como la oposición, no hay grandes sorpresas con Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta como los que tienen mejor imagen ya que son los únicos que superan el 50% de opiniones positivas. Pero la mayor disputa se da en los dirigentes que buscan encabezar una lista en Diputados.

Facundo Manes y Victoria Tolosa Paz lideran la intención de voto en Provincia de Buenos Aires

El sondeo fue realizado por el Observatorio Social de la Universidad Nacional de la Matanza exclusivamente para la provincia de Buenos Aires. Consultaron a 1.251 bonaerenses mayores de 16 años en un cuestionario estructurado online mediante puntos muestra geolocalizados, ajustada según parámetros poblacionales de sexo, edad, nivel educativo y regiones. Fue efectuado entre el 3 y 7 de julio con un margen de error del 2,8% y un nivel de confianza de 95.5%.

Entre los políticos con mayor influencia, el ranking de imagen lo encabezan de la siguiente manera:

Horacio Rodríguez Larreta: 52,9% de imagen positiva contra 37,6% de negativa. Alberto Fernández: 51,9 de imagen positiva contra 44,7% de negativa. Axel Kicillof: 46,3% contra 45,7%. Cristina Kirchner: 43% contra 49,5%. María Eugenia Vidal: 41,8% contra 51,3%. Mauricio Macri: 32,6% contra 62,5%.

De estos dirigentes políticos, la única que será candidata es Vidal, pero en la Ciudad de Buenos Aires, el distrito donde se hace más fuerte Juntos por el Cambio.

El estudio también midió las imágenes de varios dirigentes del oficialismo y oposición a los que se los nombra como posibles candidatos, mientras otros ya oficializaron su lanzamiento. De mayor a menor imagen positiva, así queda la lista:

Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense: 45,4% de imagen positiva contra contra 44,5% de negativa. Diego Santilli, vicejefe de Gobierno porteño: 40,2% contra 27,3%. Además, 17,8% no opinó de Santilli y 14,7% no lo conoce. Patricia Bullrich, presidenta del PRO: 39,3% contra 51,4%. Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados: 36,4% contra 50,7%. Aníbal Fernández, interventor de YCRT y ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner: 35,9% contra 52%. Malena Galmarini, titular de AySA: 35% contra 36,5%. Además, 9,7% no opinó de Galmarini y 18,8% no la conoce. Facundo Manes, neurocientífico y candidato radical en Provincia: 34,4% contra 21,7%. Además, 20,3% no opinó de Manes y 23,6% no lo conoce. Cristian Ritondo, diputado nacional y presidente del bloque PRO: 33,9% contra 35,6%. Además, 12,2% no opinó de Ritondo y 18,3% no lo conoce. Florencio Randazzo, ex ministro de Transporte: 32,7% contra 43,4%. Además, 18,2% no sabe que opinar de Randazzo, y 5,5% no lo conoce. Elisa Carrió, referente de la Coalición Cívica: 31,7% contra 55,4%. Victoria Tolosa Paz, presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales: ;28,5% contra 28,4%. Además, 14,6% no opinó de Tolosa Paz y 28,5% no la conoce. José Luis Espert, economista liberal: 19,8% contra 45,7%. 19,2% no opinó de Espert y 15,3% no lo conoce.

Si bien los que encabezan la lista tienen alta imagen positiva, también les juega en contra la alta imagen negativa. Esto le sucede a Berni, Bullrich, Massa y Aníbal Fernández. Por su lado, Santilli tiene una alta imagen positiva y la negativa no es tan alta, por lo que apostará a conseguir el apoyo del más del 30% que no lo conoce o no tiene una opinión sobre él.

Por otro lado, hay otros candidatos como Facundo Manes y Victoria Tolosa Paz que se perfilan como posibles candidatos y les juega a su favor el desconocimiento que hay sobre ellos. Es que más del 40% de los bonaerense no conoce o no tiene opinión sobre el neurocientífico y sobre ex concejal de La Plata.

En resumen, el 39,3% de los bonaerenses afirmó que votará al Frente de Todos en las próximas elecciones legislativas, mientras que el 31,2% dijo que apoyará a Juntos por el Cambio

El curioso spot electoral de Jorge Macri: "Más Jorge que Macri"

Por otro lado, el sondeo también midió la imagen de los principales intendentes bonaerense, algunos de ellos que quieren pelear un lugar como candidatos, como ya lo dijo el jefe comunal de Vicente López, Jorge Macri, que está segundo en imagen positiva con 34,8% contra 37,4% de negativa, sólo superado por el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde con 39,8% contra 41%.

La imagen de los intendentes bonaerenses. Universidad de La Matanza

La imagen de los intendentes bonaerenses. Universidad de La Matanza

ED