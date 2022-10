El dirigente social y funcionario público, Fernando "Chino" Navarro, apuntó a centrarse en la política más que en las internas. "Si nos toca ser elegidos nuevamente por el pueblo en 2023, no va a alcanzar con la coalición gobernante para cambiar la realidad en forma definitiva", expresó en Modo Fontevecchia , por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9). Además, manifestó que "tenemos que buscar la manera de sumar al peronismo de Córdoba ".

El "Cuervo" Larroque, en una entrevista, expresó que “aquellos sectores que le quemaron la cabeza al Presidente para armar el albertismo, hoy están armando el postalbertismo”. ¿Estás armando eso?

En absoluto. No me afecta ni me siento aludido por el mensaje de Larroque . Nunca quisimos armar el albertismo, yo entiendo la política desde otro lugar. Estamos viviendo un momento muy complejo en el mundo, y en Argentina, cuando uno sale a la calle, cualquier persona que nos para no nos habla ni de partidos políticos, ni de candidaturas. Nos hablan de los problemas, de la inflación, y de que no nos peleemos.

E incluso cuando nos dicen que “no nos peleemos”, la gente se refiere a algo más amplio que el propio Frente de Todos , porque quiere resolver sus problemas. Como la de la mayoría de los políticos que ocupamos funciones en el Gobierno, tratamos de resolver problemas todos los días que tienen que ver con la vida cotidiana. Siempre tratando de hacer y solucionar.

En la medida en que no nos acerquemos aún más e interpretemos qué es lo que necesita la mayoría de nuestro pueblo, difícilmente podamos sintetizar una política adecuada a la etapa y lo que requiere el momento.

¿Hay una competencia legítima entre La Cámpora y otros sectores del Frente de Todos por espacios de territorialidad que no tienen que ver con la presidencia de la Nación?

Yo lo pongo en dos planos. Primero, el esfuerzo que hace el gobierno de Alberto Fernández, que integra a Cristina y a muchos dirigentes de La Cámpora. Esta es una crisis muy rara, porque Argentina está creciendo, hay sectores de la economía que están “volando” según sus propios protagonistas. Pero a otros les cuesta llegar a fin de mes, tienen changas, y están en la informalidad.

Eso no significa que no se pueda pensar en las elecciones 2023 y en aspirar a disputar una candidatura. Eso es la democracia, la posibilidad de debatir. Pero no tenemos una confrontación con nadie en particular.

Si nos aferramos solamente a la interna y a la territorialidad, no solamente no vamos a resolver los problemas del día a día, sino que vamos a retroceder. Y si eso significa que avance Mauricio Macri, con una política de destrucción del Estado y de avanzar sobre los sectores populares como lo plantean, me parece que es negativo para el pueblo argentino.

Sergio Massa, junto al presidente Alberto Fernández, y con el apoyo de Cristina Kirchner , tienen que aunar esfuerzos para bajar una inflación que es muy dañina. Porque más de 6% mensual afecta la tranquilidad, el trabajo, y la certidumbre de cualquier familia.

Ayer Máximo Kirchner dijo que el peronismo no tiene candidato y que su madre no se va a presentar. ¿Qué opinás sobre sus declaraciones?

La realidad es muy dura. Yo tengo coincidencia en esto con Máximo Kirchner . No hay un candidato del oficialismo, es cierto. Él tiene una relación más cercana que todos nosotros con su madre, y considera que quizás no sea candidata. Yo también leí que Sergio Massa no quiere ser candidato.

También hablo habitualmente con Alberto, y me ha dicho que su prioridad es trabajar todos los días incansablemente para tratar de mejorar la vida de los argentinos, y después se verá, cuando llegue su momento, quién es el candidato del Frente de Todos. Si están dadas las condiciones para que él lo sea, se analizará y se verá. Y me parece sano que, en esta crisis que vive el mundo, nuestra preocupación sea mayor.

Entonces, es positivo que la dirigencia del Frente de Todos esté trabajando en ver cómo resolvemos los problemas de los argentinos, y después se verá lo de los candidatos . Hay tiempo para analizar quién es el candidato. Se verá en una PASO, en la general, o quizás en una segunda vuelta. Esperemos que podamos ganar, porque sería una catástrofe que triunfe Macri.

Desde un punto de vista de estrategia política, hay dos emergentes en el panperonismo desde el 2001, que son los movimientos sociales y La Cámpora. ¿Se podría decir que hay una lucha, una competencia territorial entre estas dos nuevas expresiones del peronismo?

En el territorio no hay Estado, generalmente. Me refiero a las zonas más golpeadas por las crisis que vienen de arrastre. Los últimos cinco años, Argentina pasó de un dígito de pobres a casi 40%, aumentó el trabajo informal, y yo veo solamente organizaciones sociales, pastores y curitas. No veo partidos políticos, ni siquiera veo Estado. Y tampoco llegamos a todos los lugares. Hay sectores organizados.

Las organizaciones sociales son la expresión informal de un Estado que no llega. Y puede haber disputas. En general, todos somos parte de algo que está muriendo, que no representa adecuadamente a nuestro pueblo, que está fuerte en lo simbólico y lo institucional, y a la vez muy frágil en la realización, en resolver los problemas cotidianos de los argentinos.

El año que viene se van a cumplir 40 años del triunfo de Raúl Alfonsín, aquel que decía “con la Constitución se educa, se come y se levantan fábricas", entre otras cosas. Uno tiene que reivindicar la fortaleza de un sistema democrático que, aún con sus crisis y vaivenes, se mantiene y hay alternancia en el poder. Pero también tenemos que reconocer las cuestiones pendientes.

Sin embargo, somos parte de la misma fuerza. El Cuervo Larroque hablaba de la unidad, y lo que vemos es que hay que ampliar la unidad, agotar todos los esfuerzos para dialogar y tenemos que buscar la manera de sumar al peronismo de Córdoba. Pero además tenemos que incorporar al Frente de Todos a las distintas fuerzas políticas. Incluso, hay que incorporar actores que están fuera de la política.

Esto no significa que después seamos lo mismo en términos político-ideológicos. Pero, si no tenés la practicidad de buscar la solución de problemas concretos de los Argentinos, no hay salida. Competimos para ver quién inaugura más escuelas, y no vemos que, en ellas, cada vez los chicos van menos horas y aprenden menos, cualquiera sea el signo político del municipio.

Si nos toca ser elegidos nuevamente por el pueblo en 2023, no va a alcanzar con la coalición gobernante para cambiar la realidad en forma definitiva. En ese proceso vamos a necesitar hablar con otros actores. Eso es la unidad, en la que no resignás tus principios, donde tiene que estar el bien común presente, el objetivo de bajar la pobreza y generar más trabajo.

FM JL