Facundo Moyano al Cuervo Larroque: "Flaco, sos el ministro de la provincia con más indigencia"

Este lunes, con actos divididos, el peronismo celebra el Día de la Lealtad. En ese marco, Facundo Moyano, secretario adjunto del Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines, cruzó a Andrés "El Cuervo" Larroque y a La Cámpora desde Plaza de Mayo, donde desde las 14 se realiza uno de los cinco actos del 17 de octubre.

En diálogo con Reynaldo Sietecase al aire de Radio con vos, aseguró que los diversos actos conmemorativos son "una postal de la división dentro del peronismo" y "de la realidad económica, social y política que está atravesando la Argentina". Crítico, indicó: "Desconocer esto sería mentirnos a nosotros mismos".

"Si no hubiera casi un 100% de inflación que duplica al macrismo, 40% de pobreza y un 50% de pobreza en jóvenes, la realidad sería otra. Esto nos lleva a cuestionarnos si realmente hay una conducción peronista en el Gobierno", cargó en un duro análisis sobre el panorama político argentino en la actualidad.

Al ser consultado por el periodista sobre sí las críticas son solo para Alberto Fernández y no para Cristina Kirchner, el hijo de Hugo Moyano esgrimió: "Cristina también gobierna y aparte de eso hay una agrupación política que tiene lugares estratégicos y fundamentales que no solamente determinan que son Gobierno, sino que son poder. La Cámpora y Cristina no solo son Gobierno sino que son poder, por eso sorprenden algunas críticas".

Luego señaló que "se ha convertido en una cosa habitual pegarle a Alberto (Fernández)" y que desde "hace cinco años en la Argentina los trabajadores vienen perdiendo poder adquisitivo". "¿Cómo no vamos a estar en la calle ahora en un contexto que casi alcanzamos un 100% de inflación, que es el doble que nos dejó (Mauricio) Macri? ¿Por qué vamos a decir que esto es peronismo? ¿Cómo yo le voy a explicar a un joven de la provincia de Buenos Aires, que es la que genera más PBI, donde el 50% de los pibes de 15 años son pobres, que esto es peronismo?", se preguntó.

Las críticas a Andrés Larroque y a La Cámpora

Molesto por la pobreza y la indigencia en la Provincia, disparó con munición pesada contra Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de Buenos Aires. "El otro día lo escuchaba hablar al 'Cuervo' Larroque hablar de la distribución del ingreso... flaco, sos funcionario de una provincia que tiene el 11% de indigencia ¿de qué estamos hablando? Renunciá y tené la autoridad después de criticar desde afuera. Ahí si te la banco", disparó.

"Yo renuncié a mi banca de diputados. Los que se fueron después, huyeron"

También cargó contra Fernanda Raverta, titular de la ANSES, quien comenzó su carrera política en La Cámpora. "¿Quién maneja ANSES? ¿Cuánto cobran los jubilados? El jubilado está por debajo de la canasta básica ¿Quién maneja el ANSES? ¿Marcos Galperín, Paolo Rocca, (Alejandro) Bulgheroni? El peronismo es con los empresarios, con la PYME", espetó mencionando a los titulares de Mercado Libre, Techint y Pan American Energy.

Más tarde le dio una nota a Todo Noticias, en la que dijo que en la medida que "La Cámpora chicanee diciéndole a Alberto en el 17 de octubre que use la lapicera, o que use el 24 de marzo para eso, vamos a estar complicados".

Sobre su renuncia hace un año de la Cámara de Diputados, Moyano destacó que "fue antes de la derrota de 2021" y que no sabía que "un 67% de los argentinos no votó al Frente de Todos". "Yo me fui antes, todos lo que renunciaron después, huyeron, no renunciaron", concluyó.