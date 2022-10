Luego de las críticas que un sector del Gobierno Nacional le hizo por la falta de un refuerzo de ingresos para los sectores desprotegidos con los fondos provenientes del "dólar soja", Sergio Massa anticipó que la medida se implementará en los próximos siete días y especificó quienes serán los beneficiarios del apodado "IFE 5".

A 17 días de la culminación del Programa Incremento Exportador que logró recaudar USD 8.123 millones a través de la liquidación sojera, el ministro de Economía se refirió con precisión a la futura implementación del refuerzo para adultos en situación de extrema vulnerabilidad, algo que estaba especificado en el mismo comunicado donde se anunció el dólar para los productores.

"Estamos terminando una propuesta con Anses para ponerla operativa en breve. El objetivo es que podamos anunciar una medida que le de la oportunidad a las personas de más vulnerabilidad de acceder a un refuerzo alimentario", dijo Massa este domingo 16 de octubre en diálogo con Si pasa, pasa por Radio Rivadavia.

"Todavía hay pendiente una reunión con la titular de Anses, Fernanda Raverta, y una reunión con Fernanda y el Presidente", agregó el ministro sobre el encuentro que mantendrá para ejecutar la "prestación monetaria extraordinaria", según figura en el Boletín Oficial del 5 de septiembre. "El mecanismo de pago lo definirá la Anses", adelantó.

El "dólar soja" supero las expectativas del Gobierno, pero todavía no se volcó hacia la asistencia social.

Luego definió, aunque de manera general, quiénes serán los beneficiarios del aporte. "Podemos asistir a aquellos que hoy no tienen nada, no tienen un plan, no tienen la asignación universal, no tienen seguro desempleo, ni trabajo", especificó. "Para recibirlo el beneficiario deberá inscribirse en Anses y será un refuerzo para fin de año", adelantó Massa.

PERFIL intentó comunicarse con referentes de Patria Grande para tener un testimonio sobre estos dichos del ministro, pero al cierre de esta nota no tuvo respuesta.

El ala izquierda del Frente de Todos pone un ultimátum al Gobierno: piden un bono y rever el Presupuesto

Los reclamos del kirchnerismo a Massa

Estas definiciones del titular del Palacio de Hacienda llegan luego de los reclamos públicos del kirchnerismo. El más sonado fue el de la vicepresidenta Cristina Kirchner. "El ministerio de Economía ha trabajado duro en todas las áreas de su competencia, pero es necesaria una política de intervención más precisa y efectiva en el sector y, al mismo tiempo, diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia", escribió en Twitter.

Antes, el dirigente social Juan Grabois había amenazado con romper el bloque del Frente de Todos en Diputados (tiene tres representantes) si no se implementaba una política de ingreso para los sectores vulnerables. Eliminada la posibilidad de ejecutar un Salario Básico Universal, el descontento del abogado se anunció con fuerza.

En Argentina hay 2,6 millones de indigentes y 10,6 millones de pobres de acuerdo al INDEC.

Itai Hagman, uno de los integrantes del Patria Grande en el bloque frentetodista, había sido claro respecto al refuerzo: "Terminado el programa de dólar soja con una recaudación que incluso superó lo esperado, ahora toca cumplir el compromiso asumido en simultáneo: un refuerzo de ingresos para la población bajo la línea de indigencia. No hay más tiempo que perder".

Finalmente, y bajo la mediación de Cristina Kirchner, Grabois mantuvo la unidad en la Cámara baja a cambio de los beneficios que dejó el "dólar soja". Sin embargo, en una entrevista radial con Jorge Fontevecchia, dejó en claro su pensamiento sobre Massa: "Mis experiencias de negociación con Massa no fueron buenas, fueron de incumplimientos, te estoy hablando de negociación sobre cuestiones sencillas, hacer un sistema de cartoneros en Tigre o, en este último tramito, buscar una medida de impacto para los sectores más empobrecidos".

GI/ff