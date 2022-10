Silvina Batakis viene de una gestión que el oficialismo destaca en la Secretaría de Provincias del Ministerio del Interior y un paso más que fugaz por el Ministerio de Economía, previo al desembarco de Sergio Massa. Ahora, enfocada en el ordenamiento de las líneas crediticias del Banco Nación, aseguró que "no hemos podido cumplir el contrato electoral que ofrecimos en 2019", en relación al Frente de Todos.

La economista señaló que es vital reconocer que el Gobierno tiene deudas pendientes y que "a todos nos duelen los índices de pobreza, nos da bronca, queremos hacer más cosas pero es cierto que la situación en la que se toma la gestión y ganamos era de máxima deuda".

"Llegamos con máxima deuda en moneda dura, que al ser contraída con el Fondo Monetario nos limita en políticas públicas. No fuimos inteligentes al decirlo, pero esa limitación hace que uno tenga menos margen para hacer políticas", señaló este lunes 17 de octubre en declaraciones al programa La García (AM750).

A ese complejo panorama, la economista sumó los factores externos que más han complicado la situación. "La pandemia y la guerra nos está afectando mucho. Es un mundo hipercomplejo y no estamos exentos", dijo.

Su paso por Economía

Cuando Martín Guzmán decidió presentar su renuncia durante un fin de semana y en medio de un discurso de la vicepresidenta Cristina Kirchner, el Gobierno nacional entró en una delicada situación. Con el peso que tiene la figura del ministro de Economía, el portazo significó una inminente crisis institucional con el condimento de la presión de los mercados.

En ese contexto, al que hay que sumarle la fragilidad de la crisis social, Batakis fue la que aceptó la propuesta del presidente Alberto Fernández para hacerse cargo del Palacio de Hacienda de manera interina. "El mes que estuve fue muy intento y creo que sirvió para tener la base para un ordenamiento", manifestó.

Batakis y Alberto Fernández el día de su asunción frente a Economía.

"Estaba preocupada. La verdad que en Argentina el ministro de Economía es uno de los más importantes por la responsabilidad con la gente. No se si sirve echar culpas a uno u otro. La economía argentina es muy compleja siempre", dijo la actual presidenta del Banco Nación.

En ese marco, dijo que "cuando uno puede andar también por el camino de la política, la economía anda mejor" y valoró, en esa línea, a Massa. "Su figura vino a traer eso, que la cuestión política vaya encaminando a la económica", expresó.

Batakis y la inflación: "No se resuelve en 5 minutos"

Durante la entrevista, la funcionaria fue consultada acerca de la inflación en Argentina, proyectada por encima del 100% de cara a fin de año. "No es algo que se resuelve en 5 minutos, es muy complejo y termina afectando a todos los argentinos", opinó.

Más adelante, Batakis indicó que "la inflación es multicausal y lo importante es establecer cuáles son esas causas". Definió que "para nosotros los trabajadores no son un costo" y destacó que "es importante que los trabajadores asalariados ganen volumen en cantidad y salarios individuales, lo que genera presiones en una estructura productiva".

La economista sostuvo que reducir la inflación a un dígito de acá a un año "no va a suceder" pero "tenemos que trabajar para que esté en los límites normales".

Subrayó en esa línea las medidas como las que anunciará en las próximas horas Massa para cambiar el mínimo no imponible de Ganancias. Y reconoció: "Hay muchas personas que no están en la formalidad y eso hace que esa población sienta angustia porque son los más castigados. Hay que tener medidas de corto plazo, pero si no pensamos en el mediano y el largo no vamos a tener una solución".

