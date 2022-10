Ruggeri reaccionó al video de Batakis en Nueva York: "Me vuelvo loco"

Oscar Ruggeri reaccionó ante un video donde se ve a Silvina Batakis, titular del Banco Nación, sentada en la emblemática Apple Store de la Quinta Avenida de Nueva York, Estados Unidos.

El ex capitán de la Selección Argentina de Fútbol, en el pase entre los programas F12 y F90 en ESPN, se refirió a los políticos: “Juran que la Patria, que Dios… Pobre la Biblia que ponen, para mí no hay nada, porque los juramentos que hacen, después los ves y decís ‘pero éste juró’”.

Ante las sonrisas de sus compañeros, Ruggeri apuntó contra la ex ministra de Economía: “La Batakis me puteó porque me iba a Inglaterra. Después me fui mal porque digo, ‘viajé y estoy contra los trabajadores’. Y después sentada en Nueva York, la ‘nami’ (sic)".

"Me vuelven loco estas cosas, me dicen a mí y lo hacen ellos. Es para todos igual”, sentenció el futbolista campeón del mundo en 1986 y subcampeón en 1990".

No es la primera vez que el "Cabezón" interpela a los políticos. Este año, en el mismo espacio televisivo, dijo: "Déjense de joder, políticos. Todos déjense de joder, nos tendrían que dejar a nosotros solos y lo haríamos mejor que ustedes. Todos versean, están pensando en las elecciones que son dentro de dos años. Dejen de armar su lista, nos estamos cagando de hambre".

"Se tienen que ir todos, son un desastre, todos, Argentina está así por ustedes, no por los que pagamos impuestos y los que trabajamos, ustedes provocaron todo esto. Todos quieren asumir y cuando lo hacen, se les viene un tsunami encima. Muevan el orto viejo", concluyó enojado.

Por qué reaccionó Ruggeri

En las redes sociales se viralizó un video de Silvina Batakis en la Apple Store de la Quinta Avenida en Nueva York. Las imágenes fueron tomadas por el ex intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, y recordó sus palabras como ministra de Economía, en julio, cuando sostuvo que la compra de dólares para viajar comprometía el engrosamiento de reservas del Banco Central y la generación de trabajo.

"Batakis, julio 2022: 'El derecho a viajar colisiona con la generación de puestos de trabajo'. Batakis, octubre 2022: Apple Store, Nueva York", apuntó el ex mandatario por el PRO, luego de compartir un video donde se ve a Batakis en un Apple Store.

En un video de 21 segundos, se ve a la actual presidenta del Banco Nación sentada, en una imagen cotidiana porque la funcionaria no se percata de que está siendo filmada.

El reclamo a Batakis proviene de una frase que mencionó a pocos días de asumir el lugar que había dejado huérfano Martín Guzmán. "Todos tienen derecho a las vacaciones en el exterior, pero tenemos que administrar las reservas", había manifestado en una radiografía de las reservas nacionales en moneda extranjera.

LM / MCP