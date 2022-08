Facundo Moyano: "Está todo muy distorsionado, incluso la noción de peronismo está desgastada como marca"

En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) Facundo Moyano, ex diputado nacional del Frente de Todos, afirmó que "poner a Massa en este contexto es como poner un muy buen jugador en un equipo muy malo". Además sostuvo que "los derechos laborales se están perdiendo con la izquierda, con el peronismo".

Cuestionaste a la CGT, co-conducida por tu hermano Pablo, al decir que en tres años no hizo ningún reclamo ¿Qué significó el reclamo de ayer, y el silencio de esos tres años anteriores?

No hablo en nombre de la CGT, si bien nuestro gremio está encuadrado dentro del Frente Sindical, liderado por Pablo Moyano. Fue muy difusa la consigna, los propios trabajadores no sabían para quién era el reclamo, porque cuando se hacía un reclamo en el Gobierno de Macri, precisamente él era el responsable. En cambio ahora, si bien hay formadores de precios, apuntar sólo contra ellos no está mal, pero como la inflación es multicausal sería hipócrita como dirigentes sindicales decir que este Gobierno no tiene responsabilidades en el control de la inflación.

De ninguna manera en otros países se llega al nivel que estamos en Argentina, alcanzando los tres dígitos en una inflación proyectada en 2022. Mi visión la comparten muchos dirigentes y, sobre todo, los trabajadores que la padecen. El Gobierno es uno de los principales responsables, sin dudas.

¿Esa hipocresía puede ser consecuencia de la problemática que le genera a la CGT, criticar al Gobierno, ser oficialista y al mismo tiempo no serlo?

Está todo muy distorsionado, incluso la noción de peronismo está desgastada como marca. No existe en términos de movimiento. Nosotros, como sindicalistas, hoy no sólo tenemos que discutir la inclusión de los trabajadores en el mercado formal del trabajo, sino cómo un trabajador que está incorporado, está por debajo de la canasta básica. La garantía del derecho de la Ley de Trabajo peronista de 1974, no le termina dando la posibilidad de no ser pobre.

¿Qué expectativa te genera la gestión de Sergio Massa?

Massa tiene mucha capacidad de gestión, lo demostró. Pero veo un contexto muy difícil, es como poner un muy buen jugador en un equipo muy malo, que se está yendo al descenso, como Alvarado que la está peleando, por ejemplo.

La izquierda marchó a Plaza de Mayo y se diferenció de la CGT: "Con olor a naftalina, todos multimillonarios"

El economista Rodolfo Santangelo dijo que Massa era un Caruso Lombardi…

Es una cuestión de que hay un proceso político desgastado, un proceso político de gobernar desde un relato que dice "no somos el Gobierno del tarifazo, sino que da", pero la realidad es otra. Un ejemplo concreto del que soy parte: Aubasa es una empresa estatal de la Provincia de Buenos Aires, estatizada en 2013. En el 2019 daba ganancias, el último aumento de tarifa fue en abril de ese año. Y en agosto del 2022 el aumento fue del 40%, es decir que hay un retraso tarifario del 267%. La provincia pone por mes alrededor de 500 millones de pesos.

Esto quiere decir que gente que no piso con su auto la AU La Plata o la ruta 11 ó 12, la está pagando. Ese peaje lo están pagando los bonaerenses, no solo están haciendo deficitaria la empresa sino que están rompiendo el sistema de peaje, y esa situación hay que blanquearla. Massa lo está intentando, con la contradicción de que si sube la tarifa es ajuste y eso no coincide con el relato construido.

En tu planteo, hasta que no haya un nuevo Gobierno, no va a haber fuerza suficiente para producir cambios que mejoren de manera definitiva. Siguiendo con la metáfora futbolística, ¿la meta sólo es llegar a diciembre sin descender?

Creo que por ahora hay que mantener la categoría, estabilizar el desastre. Hay crisis económica e institucional, la figura presidencial está desgastada. Se esperaba una postura de firmeza y no la hubo. El poder se ejerce con autoridad. Y también hay una crisis social, que por ahora no se tradujo en estallido social. Massa tiene la misión de estabilizar todo lo malo, que no sea peor. No podemos tener expectativa de que la inflación baje a 40, o el dólar blue a 200. Esto nos ha tocado a los argentinos.

La CGT como Hamlet II

¿Entonces lo que nos queda sólo es esperar llegar al año próximo, entregar el Gobierno a la oposición y poder ser una alternativa?

No sé si es entregarle el Gobierno a la oposición. El Frente de Todos, que contiene a gran parte del peronismo, ganó una elección y mostró que no hubo buenos resultados. Lo importante es que el peronismo, en términos de movimiento, no existe, muchos se alinean por reflejo. Pero más importante que si gana el Frente de Todos, es qué tipo de modelo de trabajo, de salud y de educación queremos.

Contemplamos el cambio de paradigma en el campo laboral. No hay firmeza del Estado para establecer un orden en cuanto a la matrícula o la estructura educativa. La estructura laboral está rota.

¿Cuando conversas con tu papá y tu hermano se plantea que hay paradigmas distintos? ¿A qué se debe?

Me reconozco con otros análisis que ellos. Al haber nacido en un contexto diferente y estar en una actividad que está en un proceso de transformación tecnológica, me obliga a informarme desde otro lugar. Es una cuestión de generación también, estamos en la revolución tecnológica y todo eso implica una transformación en nuestras mentes de visualizar otro tipo de sistema de trabajo.

Lo que pasa en distritos peronistas es precarización laboral o por lo menos es un cambio de sistema que le quita aportes al sistema provisional. Pasa en Camioneros quetiene un sindicato representativo. Por eso no tendríamos tanto trabajo no registrado. Los derechos se están perdiendo con la izquierda, con el peronismo.

