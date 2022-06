Ucrania: una joven posó frente a una escuela bombardeada con el vestido que hubiera usado en su graduación

La joven ucraniana Anna Episheva y sus compañeras eligieron su vestido con la ilusión de que este año sería la celebración de su graduación. Sin embargo, la invasión rusa desplomó la ilusión. El día deseado llegó y la escuela a la que asistía Anna fue reducida a escombros tras los bombardeos.

“Se suponía que mi sobrina se graduaría este año de la escuela secundaria. Ella y sus amigas compraron vestidos y esperaban con ansias este día. Luego llegaron los rusos. Su escuela fue golpeada directamente y destruida. Hoy volvió a lo que queda de su escuela”, escribió la tía de Ana en Twitter donde compartió una imagen de la joven posando con el vestido que hubiera ingresado a su graduación.

Anna Episheva: My niece was supposed to graduate this year from her high school. She and her friends bought dresses and were looking forward to this day. Then Russians came. Her school was directly hit and destroyed. Today she came back to what is left of her school and her plans pic.twitter.com/q9cJW2j8f0