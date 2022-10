El flojo inglés de Brancatelli para responderle a un turista que gastó una fortuna en un restaurant porteño

Diego Brancatelli volvió a ser protagonista de un cruce en Twitter. A pocos días de su enfrentamiento con Gabriela Cerruti por la polémica en torno a Alfa, participante de Gran Hermano, el periodista K se cruzó con un turista estadounidense que gastó una fortuna en una parrilla porteña.

El panelista de Argenzuela (C5N) le respondió en inglés al extranjero que cuestionó el valor del peso argentino en las redes sociales tras comer un asado en un restaurante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “El dinero no vale nada”, escribió el empresario en su tuit que se viralizó y reabrió el debate sobre la forma de pagar un almuerzo o una cena en un contexto inflacionario.

El sábado por la madrugada, Brancatelli salió a responderle a Oscar G. Salem. "Si te ven la cara de estúpido, terminás gastando", le espetó.

El tuit del turista que se hizo viral

El mensaje del turista reza: "Buenos Aires, Argentina. Esta es la cuenta en un restaurante. El dinero no tiene valor. Si vienen, traigan efectivo. No usen una tarjeta de crédito. (Ellos ni lo cuentan [el dinero])".

En un muy flojo inglés, en el que tradujo la palabra plata como "silver", cuando en este contexto es "money", el periodista respondió: "They saw your face. You went to a very expensive place. Silver is worth but if they see your stupid face you end up spending stupid. Bring dollars and eat very well. Stay in your country we don’t need you”.

El mensaje traducido dice: "Te vieron la cara. Fuiste a un lugar muy caro. La plata sí vale, pero si te ven la cara de estúpido terminás gastando, estúpido. Llevá dólares y comé muy bien. Quedate en tu país, no te necesitamos".

La respuesta de Brancatelli en un precario inglés

El empresario, es fundador de BCM Partners y señaló que la cuenta final costó alrededor de 490 dólares (más de 143 mil pesos argentinos). “Es una experiencia real. El dinero es basura”, sumó en otro tuit en el que mostró la montaña de dinero en efectivo que pagaron con el resto de los comensales.

El anterior cruce tuitero con Cerruti

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, se cruzó vía Twitter con el periodista K Diego Brancatelli, quien cargó contra la funcionaria acusándola de ser responsable de que los dichos de Walter Santiago, apodado "Alfa", uno de los participantes de Gran Hermano –quien aseguró que Alberto Fernández lo había coimeado "un montón de veces"–, a raíz de la desmentida, tengan más repercusión.

"El 1% de los Argentinos escuchó lo que dijo el fantasma este de GH sobre el Presidente, hasta que Gabriela Cerruti se encargó que lo sepa el 90%. Ella o el cráneo que pensó que hacer eso era acertado, sepa que nos están haciendo mucho daño y siendo funcionales al macrismo. No hagan más nada", reclamó Brancatelli, molesto por el accionar del Gobierno.

Cerruti le contestó al periodista con una durísima ninguneada: "¿En serio te parece que hay más gente que escucha lo que sucede en tus programas que la que sabe lo que pasó en Gran Hermano? Uau".

Brancatelli recogió el guante nuevamente y sostuvo que la secretaria de Comunicación y Prensa del Gobierno no entendió lo que él dijo y la acusó de ser funcional al macrismo. "No. No me parece eso. Ni siquiera lo insinué. Problemas de comprensión. Lo que digo es que tenemos 100% de inflación, un país que necesita salir de este momento difícil y vos le das de comer al macrismo metiéndote en una pelea berreta de GH. Háganse respetar con los poderosos".

JP/fl