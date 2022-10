Quién es "El Alfa", el participante de Gran Hermano que acusó de corrupto a Alberto Fernández

Parece difícil de creer pero ocurrió. La Casa Rosada salió ayer a la tarde a aclarar que el presidente Alberto Fernández no recuerda haber conocido a un participante de Gran Hermano que dijo conocerlo hace décadas y que el presidente lo había "coimeado". El participante en cuestión es Walter "El Alfa" Santiago, uno de los más llamativos de la nueva edición del popular programa ya que tiene un carácter y estilo particular y a los 60 años es el más grande del programa.

"A Alberto Fernández lo conozco hace 35 años. A mi me coimeó un montón de veces, lo conozco muy bien", lanzó el participante ante sus compañeros y con micrófono y cámaras sobre él.

Más adelante en la conversación, el "Alfa" comenzó a quejarse de los políticos y su relación con el poder. "Hay muchos políticos que se han atado al poder. Cafiero, los hijos de Cafiero, los nietos de Cafiero y los Rodríguez Saá, que han hecho fortunas con la política", lanzó.

El Gobierno atento a Gran Hermano: Cerruti cruzó a un participante

El participante dijo en su presentación que es de Tigre y se dedica a la compra, venta y reparación de autos clásicos de colección. "Siempre fui líder, soy muy calentón y rencoroso. Tengo muchísima memoria, no me olvido de nada. Voy a ser el patriarca de la casa", avisó en el clip que emitió el programa en su primera edición.

De entrada llamó en la atención por su carácter y su particular estilo. De hecho, el día que debutó en el programa se presentó con una campera con la bandera de Estados Unidos y un águila calva, también con una pulsera de tela con los mismos colores, botas texanas y una bandana en la cabeza. Tal ves se explique en que este participante vivió en Miami entre 2001 y 2013, según contó en el casting para el programa.

Sus encuentros con políticos y personajes de la fama

"El Alfa" tiene pública su cuenta de Instagram donde, al menos hasta su ingreso a Gran Hermano, era muy activo con sus publicaciones. Compartía desde sus encuentros con personas conocidas hasta posteos para opinar sobre debates de la agenda política.

Por ejemplo, cuando fue la detención del conductor Marcelo "Teto" Medina, Walter Santiago compartió dos veces la misma foto y le escribió: "Teto querido... se que lo haces de corazón. Hace algunos días me dijiste que no podías comprar mi moto porque 'no tengo una moneda'. Abrazo y que sea justicia, yo te creo y te banco".

Vidal y Cerruti se cruzaron por Gran Hermano: se sumaron Rial y Dalbón

Hace algunos días, el 9 de octubre, compartió una foto y un video en el que se lo ve junto al intendente de San Isidro, Gustavo Posse, en medio de un evento de autos clásicos. "Acá con el señor Gustavo Posse, uno de los mejores intendentes que tuvo la historia de la Argentina", se lo escucha decir al "Alfa", que después de un agradecimiento del dirigente opositor, continuó diciendo que "a todos los amigos de Miami, este es el futuro presidente de la Nación, no tengo ninguna duda, es lo que se necesita, no tengo duda".

Fanático de los autos y de las motos, sus publicaciones políticas en contra del Gobierno no pasan desapercibidas. "Subí de una vez mamarracho...", escribió junto a una foto en la que se ve el helicóptero que sacó al ex presidente Fernando de la Rúa de Casa Rosada en diciembre del 2001.

Walter Santiago y Gabriela Cerruti.

En los videos que subió con opiniones políticas se desprenden insultos y agresiones que bien podrían catalogarse como un discurso de odio. "Mira Alberto, miren kirchneristas, peronistas del (...) busca un colectivo ahí, un micro escolar, un par de choriplaneros vendiendo chorizos. No hay, es la gente que está harta, cansada de que destrocen la Argentina desde que están en el poder. Desde el año 45 están en el poder", se lo escucha decir en un video en el que muestra imágenes sobre el tractorazo contra el Gobierno nacional que hubo en abril pasado.

El video y la respuesta oficial

El video en el que aparece el participante hablando de política fue difundido a través de Twitter por un seguidor que logró captarlo en la transmisión de 24 horas que el programa hace a través de una plataforma.

"Segundo día y el Alfa ya tiró que Alberto Fernandez lo COIMEÓ UN MONTON DE VECES ajskjasjjsksj como nos vamos a divertir con éste tipo", escribió el usuario @StarkDSC junto con el fragmento de 36 segundos.

Empezó Gran Hermano 2022: conocé a todos los participantes

La situación no tardó en viralizarse y la portavoz Gabriela Cerruti publicó un hilo de tweets en los que desmintió los dichos del personaje del programa de TV. Dijo que "el Presidente no tiene información sobre esta persona ni recuerda haberla conocido" y que "ha hecho de la transparencia un propósito central de su gestión en la función pública".

La funcionaria del Gobierno explicó en esa publicación que "no podemos naturalizar que se alguien se exprese ligeramente de un modo tal que solo busca difamarlo y desprestigiarlo". Todo eso despertó otro debate a partir de las críticas de dirigentes opositores señalando que hay problemas más importantes que ameritan la intervención del Gobierno más que el programa de TV.

"¿El Presidente está preocupado por Gran Hermano, @gabicerru? ¿De verdad?", se preguntó la diputada nacional de Juntos y ex gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Cerruti, casi a la medianoche, escribió una respuesta: "El Presidente está preocupado, entre muchos otros temas, por la decencia en el ejercicio de la función pública. Ya sabemos que vos no. Te vimos destrozar la provincia".

AS/fl