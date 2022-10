Alberto Fernández: "Los que reclaman libertades ahora son los que creaban causas y encerraban opositores"

El presidente Alberto Fernández decidió homenajear el Día de la Lealtad Peronista con Axel Kicillof y Sergio Massa en la inauguración de una autopista y con un discurso contra los "falsos liberales" y el macrismo, además de enfatizar en los derechos sociales que caracterizaron al peronismo, enumerando las medidas sociales de su gobierno.

"No es fácil entre la deuda, la pandemia y la guerra, pero no nos han detenido. Lo digo en días donde muchas veces se alzan reclamando libertad. Falso liberalismo. Nadie quiere más libertad que nosotros, no somos los que creamos causas judiciales. No somos los que encarcelamos opositores para que se callen. Eso lo hacen los que reclaman ahora libertades", lanzó el mandatario.

Y agregó: "Nunca fuimos parte de ningún golpe militar, ahí nos persiguieron, nos exiliaron, nos hicieron desaparecer".

Fernández llamó a "no claudicar" el ideario peronista, al evocar el 77° aniversario del 17 de octubre de 1945, y abogó por "tomar" las máximas de Juan Domingo Perón respecto de que "mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar".

La cita al libro de Macri

El mandatario también aprovechó para citar el libro del expresidente Macri, y mostrar fragmentos en donde se habla de privatizar empresas estatales, cortar el derecho a la protesta y no hacer hincapié en el rubro de la industria.

"Este fin de semana hice algo que a los peronistas nos da dolor de estómago. Pero me fui a ver el libro del expresidente, a ver qué nos propone. Esto en un momento en el que hicimos licitaciones públicas y se puede ver todas las obras públicas de la Argentina, ver en qué estado están, empezamos a tirar abajo las obras de participación pública y privada y nos encontramos con que las obras eran un 70% más bajo siendo del Estado. ¿Quién se llevaba ese 70%? Los amigos del poder", reclamó el jefe de Estado.

Asimismo, hablo de que "Sergio (Massa) está cuidando las cuentas fiscales. Macri quiere poner fin a la aerolínea de bandera, ya lo intentó una vez. Quiere terminar con nuestros ferrocarriles, ya lo hizo también, dejó a muchos pueblos sin conexión".

"¡Caray! vamos a terminar con todos los derechos de nuestros trabajadores, mujeres. Si algo hace distinto a la Argentina es eso, los derechos. La universidad pública, el aguinaldo, jubilación", dijo el Presidente, luego de citar un textual del libro "Para Qué" de Macri, en el que hablaba de derechos laborales.

"Hay que terminar con eso. me asombra que lo digan, que lo escriban y firmen. Este 17 de octubre quiero llamar la atención porque es el día en que los trabajadores más recuerdan lo que el peronismo hizo. Yo sé que hay desencanto, el dolor de la pandemia, la guerra, las deudas y esfuerzos. Que no nos confundan, nunca podemos hacer una mejor sociedad, restringiendo los derechos de los que viven en esa sociedad", enfatizó.

"Macri dice sin ningún tapujo que las empresas del estado van a ser gestionadas por privados, ya lo vimos con el Correo eso. ¡Que va a terminar con las políticas sociales y que no va a haber derecho a la protesta!", agregó.

La última cita al libro fue cuando habló de que 'nuestra industria tiene que saber que su tiempo para ser competitiva ya pasó'. "¡Ah bueno! Clin, caja...él nos llevó al fondo del pozo. ¡Qué país nos están proponiendo los cultores de la libertad!. Nos acusaban por no firmar un contrato con Pfizer que se están revisando por todo el mundo, a nosotros no nos revisan porque no firmamos esos contratos. Desde épocas de Néstor que no crecíamos 3 años consecutivos. No retrocedamos".

Lucha contra la inflación y anuncio de bonos

Por último, se refirió a la crisis inflacionaria: "También soy consciente que algunos la están pasando mal, trabajamos con Sergio para bajar la inflación que los carcome. No estamos olvidándonos de ellos, las paritarias están abiertas y funcionan libremente, queremos que los salarios le sigan ganando a la inflación".

Y anunció: "Vamos a reforzar la ayuda social, vamos a entregar un bono para los más vulnerables, no queremos que nadie quede olvidado", vociferó el Presidente en celebración del Día de la Lealtad peronista.

JD