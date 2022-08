Diego Brancatelli: "Los que me escracharon eran militantes de Milei"

El periodista kirchnerista Diego Brancatelli dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y aseguró que "ayer me dieron a conocer las identidades de los dos agresores". Además, manifestó que "es una sensación de impotencia y uno no puede intervenir o contestar mal porque es lo que buscan" y, por último, aseveró que "los que me escracharon eran militantes de (Javier) Milei".

Hace unos días sufriste un escrache en Corrientes. ¿Cómo fue ese episodio? ¿Qué análisis hacés del crecimiento de escraches como el que vos sufriste?

Fue un momento violento desde la actitud y lo emocional. Estaba trabajando, no con la familia, y no hubo agresión física, en cuanto ni a una patota, ni nada. Simplemente un momento en el que estaba por entrar a un bar a grabar una nota, en el centro de Goya para el programa que estamos haciendo que se llama Argentina 100%.

La policía de Goya colaboró con la investigación. Ayer me dieron a conocer las identidades de los dos agresores. Lo subí hace un rato a Twitter. Los que me escracharon eran militantes de Milei. Uno de ellos fue candidato a concejal por la lista del gobernador Gustavo Valdés, por lo tanto, la primera conclusión que saco es la misma que hice ni bien sucedió esto por la forma en la que se movieron y agredieron. Me pegaron en el pecho con un paquete de polenta, amenazaron e insultaron.

Dijeron barbaridades del Gobierno, que es lógico y uno puede estar o no de acuerdo entendiendo que el momento económico es muy difícil, pero fue mucho más allá porque me pidieron que me vaya de la provincia y dijeron que la iba a pasar mal.

Sabía que era un escrache político y en estos días me terminé de dar la razón porque vi con pruebas y una decena de testigos mostramos que eran militantes, es decir, no fue un vecino que se levantó enojado y me vino a increpar.

Muchos de los periodistas no ayudamos a que esto de los escraches no suceda. Se está naturalizando y ocurriendo cada vez más. Pasó con Sergio Massa con la discusión en América, la valla y la camioneta, también a Pablo Echarri. Milei no ayuda mucho con sus declaraciones a que la gente no tome estas actitudes.

Como se ve en el video que te filmaron, el hecho de que te apoyen en el pecho un paquete de polenta es violento, vos quizás lo minimizás, pero es un abuso físico...

Es muy feo que te vengan filmando con el celular y que te pongan un paquete de polenta en el pecho. Es una sensación de impotencia y uno no puede intervenir o contestar mal porque es lo que buscan. Me pasó en Tucumán que una persona grabó por la calle y me preguntó "¿Qué opinás de Cristina?" como treinta veces y me salió contestarle algo. Luego, lo que hizo fue cortar esa parte en donde lo insulté para hacerse famoso en redes. Entonces, con esto último me planteé "¿Para qué responder?".

“Vos y los kirchneristas no van a poder caminar por la calle”: la amenaza que recibió Pablo Echarri en el teatro

Si no decís nada parece que sos cómplice o que te callás de verguenza porque no querés dar la cara. Si contestás te siguen preguntando y no terminan más. Si agredís como hizo Ginés que quiso arrebatarle el celular de la bronca quedás como un agresor. Es decir, siempre vas a estar en desventaja.

Te hacen eso y uno suele intentar responder con un golpe, pero me contuve para no responder de esa manera que era lo que buscaban. Al que iban a castigar y crucificar era a mi. No saben lo que es contar hasta cien para no reaccionar, es algo muy feo.

Hiciste una declaración sobre Viviana Canosa. No sé si querés agregar algo sobre el tema u omitirlo.

No, no tengo problemas en hablar. Cada uno tiene que hacerse cargo de sus actos y decisiones. También tenemos que hablar y vos, como referente en los medios de comunicación, sabés que cada empresa privada elige cuál es el perfil y la editorial que manejan, qué contenidos se seleccionan para recortar y pegar para hacer un diario, esto sale, esto no sale, etc.

Son las reglas del periodismo, el que niegue eso es un mentiroso. En cada empresa sabemos que hay cosas de las que no se pueden hablar. Todos los que trabajamos en América sabíamos de la excelente relación entre Daniel Vila y Sergio Massa. Canosa quiso hacerse la heroína y le salió mal. Ahora no consigue dónde laburar y me parece que sí hablamos de libertad de expresión y de prensa más de la que ella tenía es imposible porque dijo lo que quiso y nunca se le dijo nada.

Muchas veces a nosotros nos dijeron que no hablemos de determinadas cosas. Son las reglas del juego, si no te gusta, no tenés que estar en este medio. También tuvo un aprovechamiento político de alguien que creo que va a terminar siendo candidata en las próximas elecciones.

Juan Luis González (JLG): En C5N y Página 12 publicaron que algunos políticos y futbolistas poseen subsidios. ¿Compartís con la difusión de estos datos? ¿Cambiaste de opinión?

No, estoy totalmente de acuerdo. Muchachos, somos periodistas. Me extraña que se asombren y se escandalicen por publicar quiénes son los usuarios que recibieron beneficios de subsidios de luz. Lo digo por vos que me estás preguntando, pero también por todo lo que leí hoy de colegas.

No creo que sea un delito y hayan cometido uno quienes recibieron los subsidios. En parte es culpa de ellos, pero la principal responsabilidad es del Estado ineficiente que desde 2012, los cuatro de Macri y estos tres de Alberto no hicieron un análisis exhaustivo de a quiénes les correspondía. Error moral también de los que no se bajaron.

Diego Brancatelli lapidó a Viviana Canosa tras su renuncia: "Nadie la quiere contratar, hizo mucho daño estando al aire"

Se menciona 2012 y 2022, pero no se entienden los montos de los que aparecen.

En 2012 existió esa ventana de bajarse de los subsidios. Esos montos no son de todos los años, sino que del último año. Se subsidia a ricos y pobres, pero hay que ser más solidarios y abrazar a quienes más lo necesitan. Sabemos que de ahora en más los que no quisieron pagar el impuesto a las grandes fortunas y reciben subsidio, el Estado se los saque.

No se publicaron domicilios ni teléfonos. Hubo escuchas ilegales más graves como las de Mauricio Macri y no hubo tanta indignación.

BL PAR