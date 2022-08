Tarifas sociales, comercios y pymes: qué dijo Flavia Royón sobre la nueva segmentación

Luego de anunciar el último martes cómo se van a segmentar las tarifas de energía, Flavia Royón puso en números de qué manera impactará la nueva medida y habló de una "readecuación" de tarifas más justas.

“Es injusto que el subsidio sea indiscriminado”, consideró la flamante Secretaría de Energía que ocupó el lugar de Darío Martínez ante el recambio de diferentes lugares en el Gobierno Nacional que promovió la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía.

Además, adelantó que en los tres trimestres venideros “no están previsto nuevos aumentos” y sostuvo que la importación energética durante el 2023 será menor. Este año, la compra de este producto y la falta de dólares del Banco Central trajeron más de un dolor de cabeza para las cuentas del Estado. "Es una readecuación de subsidios, un plan de tarifas más justas", manifestó la funcionaria en diálogo con A Dos Voces por TN.

Si las proyecciones de Royón se cumplen, las cuentas públicas tendrían un ahorro de $47.500 millones para este año y $455.000 millones para el siguiente.

A diferencia de la gestión de Darío Martínez, Massa aseguró que la segmentación tendrá validez de acuerdo al consumo de cada hogar. Por ello, para energía eléctrica estableció un tope de 400 kilovatios mensuales y para el quienes no tengan servicio de gas 500 kilovatios. Por fuera de ese límite, el precio de la tarifa será plena.

"Hay 4,5 millones de familias que no se registraron para mantener el subsidios en energía eléctrica y 3,5 millones para gas", caracterizó en cifras Royón, que además sostuvo que un 80% de las familias consume "menos de 400 kilovatios hora, el promedio es de 250 por mes".

Desde la Secretaría de Energía imaginaban que un 10% de los usuarios no pediría el subsidio, pero la cantidad fue mayor. "Originalmente no se había planteado la quita del subsidio para los generales, que no son industriales ni residenciales. Se va a retirar el 20% del subsidio a la energía eléctrica en esta primera etapa y el aumento promedio va a ser de unos $2300", dijo la ex Secretaria de Minería y Energía de Salta.

Luego de manifestar que hay incertidumbre y "mucho nerviosismo" respecto al nuevo esquema, la funcionaria aseguró que las tarifas sociales "no van a sufrir aumentos" y consideró que en seis meses se eliminarán para quienes no lo soliciten.

"No he tenido la oportunidad de conversar con Cristina Kirchner. Esta es una medida que impulsa el ministro Sergio Massa, que entiendo tiene el aval", reconoció ante la pregunta sobre un contacto con la Vicepresidenta.

También detalló que los jubilados deben solicitar el subsidio para mantenerlo y que las Pymes estarán subvencionadas en el segmento gas. "Los que tengan ingresos inferiores a $109.000 no van a sufrir aumentos", manifestó.

"Estamos contemplando excepciones para comedores, merenderos, pero no para consorcios", reconoció Royón.