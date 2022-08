Tras el anuncio del Gobierno sobre la segmentación de tarifas y cómo se aplicaran los topes en cuanto al gasto energético, dos medios difundieron una lista de políticos, deportistas y famosos que no habían renunciado a los subsidios. El primero en divulgar los nombres fue Jorge Rial en C5N y luego la información fue replicada en Página 12.

Ante esto se alzaron algunas voces opositoras que vieron a la maniobra como una “violación a la ley de protección de datos personales”. El conductor de Argenzuela contó que había salido a correr y un desconocido le había acercado un sobre papel madera con la lista que incluía a figuras del mundo del espectáculo, deportistas de renombre, políticos y algunos de los empresarios más poderosos del país que recibieron subsidios de luz.

Mientras en Página 12 apuntaron que la lista de nombres se componía de quienes “no renunciaron a los subsidios que propuso la administración de Cristina Kirchner, en 2011”.

Esta divulgación de los nombres representa “una violación a la ley de protección de datos personales”, según explicó a Clarín la diputada nacional de la UCR Karina Banfi y denunció: “Usa datos personales y es información desactualizada de una política vieja que refritan para ponernos unos contra otros”.

Ahora quieren corregir este desastre de un plumazo, con un ajuste de tarifas que encima niegan disfrazándolo de reordenamiento de subsidios. Y lo peor, hacen fascismo publicando listados de gente que ellos mismos subsidiaban de manera automática. pic.twitter.com/IcKlxl0wNb — Cristian Ritondo (@cristianritondo) August 17, 2022

Por su parte, Cristian Ritondo publicó en sus redes: “Ahora quieren corregir este desastre de un plumazo, con un ajuste de tarifas que encima niegan disfrazándolo de reordenamiento de subsidios. Y lo peor, hacen fascismo publicando listados de gente que ellos mismos subsidiaban de manera automática”.

Cuando gobernaba @mauriciomacri denunciaban un TARIFAZO. Ahora que gobiernan ellos denuncian y persiguen a argentinos que siempre pagaron sus facturas, para justificar la suba de tarifas. pic.twitter.com/CxP1QsuJ1J — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) August 17, 2022

"Cuando gobernaba Mauricio Macri denunciaban un tarifazo. Ahora que gobiernan ellos denuncian y persiguen a argentinos que siempre pagaron sus facturas, para justificar la suba de tarifas", sumó María Eugenial Vidal.

A que hora publica Pagina12 el listado de todos los beneficiarios de planes sociales y cualquier otro subsidio del Estado? #ElRelatoSeCaeAPedazos — Silvia Lospennato (@slospennato) August 17, 2022

“A qué hora publica Página12 el listado de todos los beneficiarios de planes sociales y cualquier otro subsidio del Estado? #ElRelatoSeCaeAPedazos”, criticó Silvia Lospennato y apuntó: “Escrachar ciudadanos y difundir información personal es moralmente reprochable siempre. Disfrazan de investigación periodística operaciones políticas pero cada vez les funciona menos porque nadie les cree”.

“El repudio debe ser unánime y masivo. Hacen una lista caprichosa y arbitraria de algunas pocas sobre las millones de personas que reciben un subsidio que el propio gobierno otorgó. ¿Que sigue? ¿Qué otra información personal estamos dispuestos a q los medios para-oficiales difundan?”, concluyó.

“El Gobierno y sus periodistas falderos decidieron violar la intimidad de ciudadanos argentinos señalándolos y dando información sobre sus gastos. El gobierno debe proteger a los ciudadanos, no escracharlos. La intromisión del Estado en la vida privada es intolerable en democracia”, twitteó la diputada Sabrina Ajmechet.

El gobierno y sus periodistas falderos decidieron violar la intimidad de ciudadanos argentinos señalándolos y dando información sobre sus gastos



El gobierno debe proteger a los ciudadanos, no escracharlos. La intromisión del Estado en la vida privada es intolerable en democracia pic.twitter.com/uYc5lVTedo — Sabrina Ajmechet (@ajmechet) August 17, 2022

Más fascista no se consigue. Ante la imposibilidad de justificar la medida, escrachan ciudadanos.



Es la metodología que siempre usaron, no nos olvidemos del abuelo.



No podemos naturalizar estas prácticas https://t.co/X0Z01bXncP — Maricel Etchecoin (@metchecoin) August 17, 2022

“Hagan el tarifazo y ya, ese método de hostigamiento y escrache a otros argentinos, como si tuvieran en las filas K algún dirigente sumido en la pobreza, es perverso”, cuestionó Carolina Piparo, diputada de Avanza Libertad y desde la Coalición Cívica, Maricel Etchecoin apuntó: “Más fascista no se consigue. Ante la imposibilidad de justificar la medida, escrachan ciudadanos. Es la metodología que siempre usaron, no nos olvidemos del abuelo. No podemos naturalizar estas prácticas”.

RB / MCP