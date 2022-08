Los fiscales Luciani y Mola abren la semana de alegatos contra Cristina Kirchner

Este martes comienza la sexta ronda de alegatos en el juicio por redireccionamiento de obra pública conocido como Vialidad, que tiene entre sus principales acusados a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El viernes, la justicia rechazó las recusaciones que la defensa de la ex Presidenta había presentado contra fiscales y jueces de la causa por parcialidad.

A partir de las 8.30 los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola darán continuidad a las acusaciones contra un supuesto entramado de corrupción registrado entre los años 2003 y 2015, orientado a favorecer en las licitaciones a la empresa constructora de Lázaro Báez, Austral Construcciones.

En sus últimas presentaciones, tanto Luciani como Mola alegaron que no sólo hubo preferencia por la empresa patagónica, sino que las obras no se realizaron e incluso recibieron sus pagos con anterioridad. "El sistema de corrupción estaba planificado por las máximas autoridades del país", dijo Mola en uno de sus alegatos.

Luciani, por su parte, habló de una extensión en los plazos de finalización de las construcciones. "Eran 32 obras en simultáneo de las cuales 22 ya habían superado notablemente los plazos previstos para su terminación pero se le iban haciendo extensiones de plazo", manifestó.

Liverpool, el equipo donde jugaba Luciani en la quinta Los Abrojos de la familia Macri.

En total, son 51 obras las que los funcionarios judiciales investigan por presunto direccionamiento, incumplimiento en los plazos y falta de culminación. Además de la Vicepresidenta, se encuentran en el banquillo ex funcionarios como Julio De Vido y José López. El resto de los acusados son diez.

El TOF 2 rechazó las recusaciones de Cristina Kirchner

El último viernes el Tribunal Oral Federal 2 rechazó las recusaciones que Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner, había presentado contra los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, y los fiscales Mola y Luciani.

La Vicepresidenta había pedido a su defensa acusar a Giménez Uriburu y Luciani por lazos personales, luego de que Página 12 realizara una investigación que mostraba una relación amistosa entre ambos por compartir el mismo equipo de fútbol. El mismo combinado jugaba los fines de semana en la quinta Los Abrojos de la familia Macri.

"Me recusan por considerar que me une una amistad con el doctor Giménez Uriburu que hubiera provocado temor de parcialidad. La circunstancia de coincidir en una actividad deportiva, académica, no es motivo de recusación. La ley no lo contempla", expresó Luciani en su defensa, antes de la decisión del TOF 2.

Tras la declaración de "Shakira", apareció otro arrepentido que aportó documentación contra Milagro Sala

También acusó un "inusitado" ataque de un sector de la política y los medios en su contra. Además, aclaró no tener ningún vínculo con el ex presidente Mauricio Macri.

En el caso de Mola, fue acusado de tener relaciones estrechas con la titular del PRO, Patricia Bullrich, y el diputado Cristian Ritondo, quienes asistieron a su jura como fiscal cuando eran funcionarios durante el gobierno de Cambiemos. De acuerdo a esta nota de PERFIL, en aquellos años realizó dos visitas a la cuestionada Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

En el rechazo a las recusaciones, los jueces Jorge Gorini y Andrés Basso consideraron que las vinculaciones personales "que pretenden construirse entre los tres funcionarios públicos recusados con integrantes del partido político opositor a los aquí imputados resulta, a todas luces, carente de elementos de prueba que permitan validarla y otorgarle los efectos jurídicos que se pretende”. Paradójicamente, Gorini falló a su favor en la recusación que lo vinculaba con Luciani y Giménez Uriburu.