Tras la declaración de "Shakira", apareció otro arrepentido que aportó documentación contra Milagro Sala

Luego de la declaración como arrepentida de "Shakira", ex mano derecha de Milagro Sala, un nuevo arrepentido aportó más documentación contra la líder de la Tupac Amaru en una causa por supuesto lavado de dinero que se desprendió de la denominada como "Pibes villeros".

Así lo confirmó el fiscal general de la provincia de Jujuy, Sergio Lello, en diálogo con radio Mitre, aunque decidió no revelar el nombre del segundo arrepentido. Solo se sabe que también fue parte de la organización que lideró Sala y es investigado por la Justicia, por lo que con esta declaración busca mejorar su situación procesal, al igual que Mirta "Shakira" Guerrero.

"Hay otro arrepentido que también, informó el doctor Funes, el fiscal que comanda la investigación, realizó aportes de naturaleza documental e información que tiene cierta precisión respecto a cuentas bancarias o bancos donde se operaba", señaló Sergio Lello.

En esa línea, continuó: "Al igual que todo lo que dijo la señora Guerrero, se inicia ahora un período donde hay que corroborar esos dichos porque en la causa que declara es de lavado de activos y ya está con requerimiento de citación a juicio".

Asimismo, comentó que el aporte de este nuevo arrepentido "introduce un giro a la investigación que, con nuevos aportes, se dan nuevas hipótesis y nuevos cursos de investigación" y añadió que "la hipótesis de depósitos de dinero fuera del país es una novedad que introduce Guerrero y el otro imputado".

"Hay otras personas que también formaron parte de este esquema de lavado que estamos tratando de esclarecer, en cuyo marco declaró Guerrero. Son el círculo íntimo de Sala, que algunas veces variaban pero había 6 o 7 que permanecían, incluso había profesionales, y son los que siempre aparecían. Habrá que corroborar y ver el alcance de esas declaraciones y veremos de ampliar hacia otras personas o nuevos hechos", afirmó el fiscal general de la provincia de Jujuy.

Qué dijo Mirta "Shakira" Guerrero

Guerrero señaló que la líder de la Tupac Amaru es "un monstruo disfrazada de dirigente", y dijo que instaló "un Estado paralelo" en Jujuy.

"Cuando trabajas 24/7 con una persona, lo ves como algo cotidiano, ves que saca plata de acá y de allá y no te pones a pensar de dónde la saca. La plata iba directamente a la casa de Milagro Sala, la recibían, la contaban y ella tenía dos placares con doble fondo, donde la guardaba. Era como tener una doble billetera", señaló "Shakira".

En una entrevista con Jorge Lanata en su programa Periodismo Para Todos que se emite por El Trece, sostuvo que Sala construía nuevas propiedades porque "nunca pudo conformarse con nada" y que "siempre quería más".

Además, Guerrero la definió como una persona "muy violenta", y destacó: "Ella saltó toda la vida a favor de los hombres y en contra de las mujeres. A mi me pasó que estuve en su casa y me tiraron una colcha y me empezaron a pegar. Cinco hombres fuertes, grandes y ella mirando. Quería ver si yo resistía golpes. Yo la miraba a ella y se cagaba de risa. Imagináte si eso me lo hizo a mí, que dejé a mi familia para trabajar con ella... En ese momento no se podía decidir, no había trabajo".

La defensa de Milagro Sala

La líder de la Tupac Amaru salió al cruce de los dichos de su ex mano derecha Mirta "Shakira" Guerrero, y rechazó las acusaciones en su contra. En declaraciones a El Destape Radio, consideró que "Shakira" es una "víctima" del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

"Morales es el que le viene pagando a todo aquel que denuncia, los premia con cooperativas, plata y contratos en el Estado. Shakira entró en esa", señaló Sala.

"Que yo tenía el placard, otra pared, y que encima de eso yo guardaba plata es mentira. Si hubiera sido así, ¿Creés que cuando me hicieron los tres allanamientos, en 2016, no se hubiera viralizado eso? No tengo departamento ni hotel en Buenos Aires, es mentira. Mirta Guerrero es víctima de Gerardo Morales", expresó la dirigente.

"Yo venía denunciando que había una comitiva que buscaba a los compañeros para denunciar a las organizaciones sociales, y a quien habla, y que Lanata se iba a venir a instalar a Jujuy. No me hicieron caso. Les daban cooperativas, les daba plata y les garantizaban impunidad", añadió.

