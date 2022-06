Gerardo Morales: "Me alegra que Milagro Sala se arrepienta de lo que hizo"

Gerardo Morales, gobernador de Jujuy por la Unión Cívica Radical, contó a Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) su indignación ante la visita del presidente de la Nación a Milagro Sala luego de haberle enviado una carta solicitando una reunión. "Lo que ha hecho el presidente ayer ha sido una total falta de respeto con la provincia", declaró.

¿Te respondió el Presidente la dura carta que le mandaste?

No, no me respondió nada. Tampoco, en oportunidad de su visita, siquiera me llamó por teléfono. Recibí un informe de la Secretaría General de que era posible que venga. En el tema Milagro Sala, desde un principio, tenemos muchas diferencias con el Presidente.

Lo que le reprocho es que yo lo invité decenas de oportunidades a hablar de temas propositivos, a hablar cosas que no tienen que ver sólo con la matriz de Jujuy, sino de Argentina, potencial inversiones mineras que tenemos en particular en litio, o la posibilidad de fabricar materias de litio, proyectos concretos para que los conozca. Lo que ha hecho el Presidente ayer ha sido una total falta de respeto con la provincia, con la investidura que ejerzo en mi cargo de gobernador.

Él podrá quererme más o menos, estar de acuerdo o no conmigo, podemos tener miradas diferentes sobre una situación, pero lo que tenemos que tener es tolerancia. Lo que tenemos que hacer es tratar de ejecutar políticas públicas coordinadas por nuestros pueblos. Me parece que eso está muy mal del Presidente. Me parece que también tiene una mirada unilateral sobre los derechos humanos.

No sé cuál es el estado de gravedad de Milagro Sala, pero deseo su pronta recuperación para que cumpla su condena como corresponde, pero podría haber visitado a las familias del 'Pato' Condorí, por ejemplo, a quien mataron referentes de la Tupac, cuando ella mandó a usurpar tierras.

Ha habido también una intromisión al Poder Judicial, donde han intervenido jueces y fiscales designados durante 32 años de gestión justicialista. Han intervenido jueces con 40 años de antigüedad y hubo un funcionamiento del Poder Judicial sobre el avance de hechos y realidades del paradigma que hoy pasa en el país, con estos gerentes de la pobreza que manejan los planes sociales para generar la peor esclavitud de este siglo que es obligar a las mujeres a ir con las criaturas a las marchas, quitarles plata, empoderarse.

La peor en esta cuestión fue Milagro Sala en Jujuy, con cortes de ruta todos los días prácticamente, y hechos de violencia. Por eso digo que el Presidente ha cometido una falta de respeto, ha sido un acto de alta intolerancia y hay muchos justicialistas que son gorilas al revés, que no les entra por la piel hablar con alguien que piensa distinto, con quienes tienen profundas diferencias. Lo tenemos que superar esto en el país porque no da más en el marco de la grieta, no da más en el marco de las peleas, o en este tipo de actitudes que tiene el Presidente y que pareciera que tiene otras prioridades que el país.

A vos el sector más duro del PRO, los halcones, te acusaban de ser cercano al Presidente o tener una relación con Alberto Fernández, y creo que esto deja en claro todo lo contrario, ¿es así?

Es que es todo lo contrario. Nosotros somos la anteúltima provincia. Nos han perjudicado durante toda la gestión y yo no medí acciones en términos de qué me dan. Lo que hice cuando promoví la aprobación de la renegociación con el Fondo Monetario, lo hice de convicción.

Allí nos necesitaba nuestro pueblo y cuando acompañé la primera ley de emergencia lo hice también de convicción. Somos una de las provincias más discriminadas de la República Argentina, de modo tal de que esta presunción me tiene sin cuidado. Yo me dedico a gobernar y a liderar un partido como es la Unión Cívica Radical porque además visitó una provincia de gobernador opositor pero que es presidente de uno de los partidos de oposición más importante. Fue muy irresponsable el Presidente ayer.

¿Sería una locura que, después de haber demostrado toda tu autoridad, concluyeras tu período en Jujuy indultándola y dando a conocer esa grandeza?

Es posible, pero no suelo aceptar esta afirmación que hace Milagro Sala, respecto del odio y situaciones personales que tenga con ella y su familia. Eso no tiene que ver con la realidad, y no soy de esa vocación ni tengo esos sentimientos. Lo que ha ocurrido es que ha intervenido la Justicia y ya no está en mis manos. Yo deseo la salud de todas las personas más allá de que tengamos pensamientos diferentes espero que esté bien, que cumpla la condena como corresponde como cualquier ciudadano que ha cometido delitos, y me parece que ese es el punto.

Juan Luis González (JLG): ¿No está mal detener a alguien sin condena previa, sea Milagro Sala o quien sea?

Si, obviamente. Hubo acá una toma por 50 días de la plaza, hubieron contravenciones, hubo una primera detención y un fallo en la resolución judicial a intervenir en la primera instancia el juez Gutiérrez. Seis meses después se jubiló, de modo tal de que el proceso ha sido luego conforme con lo que establece el código penal y las legislaciones de la provincia.

JLG: ¿Pero un acampe en una plaza es motivo para estar detenido un año?

No. Ha obligado a chicos también, que han violado derechos de los niños. Han habido situaciones que fueron en contra de las normas del código penal. En ese acampe obligaban a los chicos a cometer delitos, impactando en sus derechos.

Nuria Am (NA): Dentro de su espacio político, ¿ha llegado a la conversación de Milagro Sala?

Si, y hemos hablado de la cantidad de delitos, porque ella tiene más de 60 delitos a cargo. Se ha cansado de cometer delitos. No cometió errores, cometió delitos. Ha muerto gente. Se robaban la plata del Banco Nación en bolsos porque si no, simplificamos la situación y victimizamos a una persona que cometió delitos y sometió a la provincia durante 15 años a la peor de las violencias y de la corrupción.

Ella estableció un Estado cuasi fascista paralelo en la provincia de Jujuy. Me alegra que Milagro Sala se arrepienta de todo lo que hizo, y que se admitiera que ha cometido errores, pese a que no son errores, son delitos. Me parece que los sistemas de reclusión tienen que ser también para que las personas mejoren sus conductas. Pero, repito, no está en mis manos resolver esta situación, está en manos de la Justicia.

