El diputado Diego Santilli fue protagonista de un incómodo momento televisivo luego de que el hermano del camionero asesinado en Daireaux lo acusara de politizar su muerte.

El lunes por la noche falleció Guillermo Andrés Jara, de 45 años, luego de querer pasar por un piquete de transportistas en la provincia de Buenos Aires. Los manifestantes que protestaban lo apedrearon, lo que provocó un vuelco que terminó con su vida. El chofer tenía tres hijos.

En vivo y por Más Noticias, el programa conducido por María Laura Santillán en LN+, el hermano del camionero asesinado contó su perspectiva de los hechos y pidió justicia. Allí estaba Santilli, que luego de escuchar el testimonio analizó el tema.

“La gente está harta de los piquetes, es argentinos contra argentinos y trabajadores contra trabajadores. No da para más. Esto es un homicidio, un asesinato, esto no tendría que haber pasado, destruyeron una familia, nos estamos destruyendo como familia. Tenemos un Presidente que se pelea con la vice y abajo se pelean todos”, expresó el diputado de Juntos por el Cambio.

Diego Jara lo interrumpió, molesto con sus declaraciones. “Si querés hacer política de esto no me interesa, lo que estás hablando es eso y no me interesa, quiero justicia”, pidió el hombre.

"Solo quiero que haya justicia, eso que me decís me chupa tres huevos. Quiero que los responsables que estaban ahí, vayan presos. Si vos querés hacer política, no me interesa a mí. Quiero Justicia por mi hermano nada más", arremetió.

Atónito, Santilli trató de ofrecer una respuesta, pero el hombre se molestó con sus declaraciones. “Yo no soy partidario de ningún Gobierno, lo único que quiero es justicia por mi hermano. No quiero que usen a mi hermano como lo estás usando. Si me quieren ayudar no politicen la muerte de mi hermano”, pidió.

Tres detenidos por el crimen del camionero

En el día de ayer, la justicia tomó cartas en el asunto y detuvo a los tres sospechosos que estarían implicados en el asesinato, identificados como Héctor Fabián Paredes, Federico Javier Fernández y Darío Javier Martín.

Fabio Arcomano, el fiscal que se encarga de la causa, detalló que el piedrazo que recibió Guillermo Jara "fue el equivalente a un misil que dio de lleno en la cara" que devino en el posterior vuelco a 150 kilómetros por hora.

GI/ff