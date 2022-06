La historia del camionero brutalmente asesinado por intentar pasar por un piquete 

Luego de que se confirmara la detención de tres personas por la muerte del camionero Guillermo Andrés Jara, quien intentó pasar por un piquete y fue apedreado, se conocieron más detalles sobre su vida y el incidente que derivó en su fallecimiento. Uno de los manifestantes que lo agredió contó cómo se originó el conflicto y quiénes participaron en el ataque, ocurrido en Daireaux (provincia de Buenos Aires).

La víctima tenía 45 años y trabajaba para la empresa de logística Transporte Segovia de General Rodríguez. Precisamente vivía en esa localidad junto a su pareja, Irma, con quien tenía dos hijos. Además, era padre de una adolescente de 18 años, fruto de una relación anterior.

Jara se desempeñaba como chofer de camiones desde el año 2005. Según la autopsia, la causa de su deceso fue por un “traumatismo grave de cráneo”. Los sospechosos aprehendidos por la Policía Bonaerense son Héctor Fabián Paredes, Federico Javier Fernández y Darío Javier Martín.

El camionero circulaba por la ruta provincial 65 y en el ingreso a la ciudad de Daireaux se encontró con un piquete realizado por transportistas. Intentó avanzar con el rodado a pesar de la protesta por la falta de gasoil pero tras confrontar con los manifestantes fue perseguido y apedreado, lo que provocó que volcara el vehículo y muriera.

La declaración de uno de los agresores: "Le di un par de toques al vuelo"

Este martes comenzó a circular un audio de WhatsApp de uno de los manifestantes que agredió a Jara antes de la persecución. Según señaló el protagonista, cuya identidad no trascendió, el camionero los habría amenazado con un arma que no pudo distinguir.

"Nos encara para pasarnos a todos por arriba, lo sacudimos con una goma y el loco clava los frenos. Abrió la puerta haciéndose el caliente, éramos como 20, le chupó tres h... Para mí venía drogado o algo de eso”, comenzó diciendo el protagonista del mensaje. “Abre la puerta, empieza a los gritos, forcejea, lo quisieron cagar a palos. Lo calmamos un poco. Le cerramos la puerta", agregó.

Tres detenidos por el camionero asesinado a piedrazos en Daireaux: la Justicia cree que quisieron matarlo

Y continúa: "Abre de nuevo y muestra un ‘chumbo’. No sé si era una carabina o un aire comprimido, no sé qué carajo era; un fierro era”. Entonces, reveló que en ese momento lo atacó: Lo manoteé de la campera, le arranqué la manga, le arranqué la remera, le rompí el pantalón, no lo podía bajar de la cabina. El loco se prendió al volante y no lo podía bajar”, relató.

“Así que le di un par de toques al vuelo hasta que el loco asustado enganchó el cambio y cortó. Desapareció", siguió en su relato. Luego, indicó que quienes participaban del piquete llamaron "a los milicos" porque Jara "tenía un arma" y un grupo lo empezó a correr para anotar su patente. "¿Y dos pelotu... qué hicieron? Lo sacaron a correr más fuertes que estos que fueron a anotar la patente”, agregó.

"Se ve que lo pasaron, lo esperaron y cuando lo vieron de frente lo sacudieron con una piedra. Al loco lo tiró abajo, el camión lo hizo mierda y se mató", concluyó mientras decía que la víctima había filmado toda la secuencia con su celular cuando lo atacaron.

La emotiva carta de la hermana de Guillermo Jara

En medio de la conmoción, Fernanda Jara, hermana del transportista, publicó un sentido mensaje en su cuenta de Facebook. En su escrito, lamentó que los responsables del crimen decidieron que “un piquete vale más” que una vida.

“Mientras viajamos ya van más de dos horas arriba del auto, todo se me viene a la cabeza. Desde chiquito sabías que ibas a ser camionero, era tu lugar en el mundo esos bichos de fierro gigantes (para mí) creo que manejabas camiones antes de venir a este mundo", expresó la mujer.

"Es muy doloroso pensar que estuvo la intención de lastimarte, no sé si de matarte, pero sí de hacerte daño. Y yo creo que vos sólo tenías ganas de seguir camino, y no sabemos exactamente que pasó y entiendo de injusticias y de reclamos pero hoy en ese piquete algunos decidieron que valía más el piquete que tu vida”, escribió Fernanda.

De manera conmovedora, agregó: "Se reía a carcajadas, hablaba a los gritos, era bastante bruto y demostraba cariño de una manera intensa. Seguimos en la ruta y parece que los km se extienden y nos aleja de él y aunque es metafórico es muy real, cuando lleguemos no va a estar a los gritos, no va estar riendo a carcajadas”, añadió la mujer en su conmovedor texto.

“Hace unos días le decía a una amiga que elegía disfrutar, porque la vida se puede dar vuelta en un segundo y acá estoy con el corazón en la mano llorando y escribiendo para poder seguir, para que la ruta sea más corta, para que se me vaya el enojo, para que duela menos o simplemente para descargar todo lo que hay... También pienso en cuanto lo quieren, tiene amistades a montones. Quien lo conocía terminaba encariñado, el diría ‘Es que soy irresistible’. Te amo hermano”, cerró.