La apertura de Modo Fontevecchia: gestos

Este miércoles, el presidente Alberto Fernández visitó a Milagro Sala en la clínica privada de la capital de la provincia de Jujuy, donde se encuentra internada desde el lunes. "Recuerdo que una vez Roberto Lavagna reflexionaba sobre el Presidente cuando ocupaba el cargo de Jefe de Gabinete y que su fuerte era la comunicación", decía Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9).

"Los gestos de visitar a Milagro Sala, o el conversar con Boris Johnson, y marcando el tema de Malvinas en lo que era una conversación originalmente comercial, pueden hacer creer a los presidentes que son una forma de hacer política", comentó el conductor para luego presentar el primer audio de la apertura. "No vine a buscar aplausos. Vine como vine aquel 31 de diciembre de 2016 a llamar la atención de la Argentina por lo que estaba pasando. Y hoy vine solitario, acompañado por mis colaboradores, solo para dejar testimonio de la preocupación que tengo de que en la Argentina pase esto. Milagro no lo merece. Los que me conocen saben que políticamente nunca me llevé muy bien con Milagro, pero eso no importa porque los derechos humanos son de todos. Les pido a los jueces de Jujuy que por favor dejen de lado doctrinas que se difundieron durante el gobierno anterior", pidió el presidente de la Nación.

Además, en una entrevista para C5N, Alberto Fernández recordó que "no puede indultar" a la dirigente política porque la referente "ha sido juzgada por tribunales provinciales" y "quien puede indultarla es el gobernador de la provincia". Al respecto, Fontevecchia reflexionó que "lo que la vicepresidenta le pide es que tenga una visión más hermenéutica de la constitución y pueda interpretar los límites y llevarlos más allá de lo posible".

En tanto, este lunes el mandatario visitó al primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, y afirmó que el país "está abierto al diálogo", tras informar que "hoy la ONU volvió a reclamar que la Argentina y Reino Unido retomen el diálogo". Y expresó: "Yo espero que rápidamente salga la ley Agroindustrial para que dejemos de exportar alimentos de animales y empecemos a exportar alimentos de los seres humanos. Tenemos esas capacidades y el mundo las ve y me dicen que quieren invertir, y yo le respondí que antes hay que sentarse en una mesa y hablar de las Malvinas". La respuesta del primer ministro fue que era un tema resuelto a lo que Fernández arremetió: "No. No está resuelto porque es una cuestión soberana, y la soberanía es de Argentina".

A continuación, Fontevecchia presentó uno de los últimos dichos por el Presidente, cuando anoche "confirmó, de alguna manera, su candidatura en las PASO 2023", decía el conductor. "Yo creo que no hay peor peronismo que el peronismo quieto, inmovilizado. El mejor peronismo es el que compite, debate, y el mejor peronismo es el progresismo. El progresismo silenciado por un gobierno no es bueno. Un progresismo que debata, que proponga ideas y uno que acepte la síntesis es un progresismo muy valioso", comunicaba Fernández.

Sobre el final, Fontevecchia presentó el último audio de la apertura donde se escucha al Presidente hablar sobre los presos políticos. "Yo nunca dije que había presos políticos. Digo que hay detenciones", expresaba el primer mandatario.

