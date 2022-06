La CGT suspende el acto con Alberto Fernández aunque el Gobierno insiste en que se realizará

El acto de la CGT en homenaje a Juan Domingo Perón, a 48 años de su muerte, con la presencia de Alberto Fernández, a esta hora está suspendido. Falta de consenso interno y problemas en la comunicación con el Gobierno, forman parte de los motivos por los cuales no habrá actividad oficial en la calle Azopardo.

Desde el entorno de uno de los máximos dirigentes de la central le confirmaron a PERFIL que el evento no se va a realizar pese a que la Casa Rosada a esta hora señalan lo contrario. Si bien oficialmente hay silencio, dos versiones cobran relevancia: una, tiene que ver con la falta de consenso interno que generó el acto con el jefe de Estado, sobre todo por parte de un sector, el más combativo, que pide medidas contundentes para controlar los precios, con movilización cegetista incluida.

En este marco, consideran que no ayudaría un nuevo acto con Fernández. La otra versión da cuenta que existieron problemas de comunicación entre el Gobierno y la principal central obrera. Sobre este punto, Omar Plaini, secretario general de Canillitas y miembro del Consejo Directivo, sostuvo, ante América TV, que Presidencia cursó invitaciones particulares a dirigentes pero no al secretariado. “Me llamó la atención la invitación de ceremonial de Presidencia pero el secretariado de la CGT no nos comunicó nada y todavía no me pude comunicar con los secretarios generales. Mañana voy a tener mayor información”, declaró el dirigente.

La CGT ya compartió actividad con el mandatario hace poco tiempo. Fue en mayo, en la sede de la UOCRA en territorio bonaerense, donde hubo foto de unidad, ya que todas las tribus que componen la central asistieron y elogiaron el rumbo del Gobierno, y hasta existió un gesto de Gerardo Martínez que no pasó desapercibido: le entregó a Fernández una lapicera, para dar cuenta quien debe tomar las decisiones.

JPK / ED