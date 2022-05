El Presidente logró una foto de unidad de la CGT pero la inflación genera dudas

Si algo se llevó Alberto Fernández de su visita al campo de deportes de la Uocra fue una foto de unidad sindical, con la representación de todos los sectores y en un momento en el que el gremialismo se mueve al compás de la interna del Frente de Todos.

Con Gerardo Martínez como anfitrión, el escenario que montó el gremio de la construcción en la localidad de Esteban Echeverría sirvió para que desfilaran Pablo Moyano, Héctor Daer, Andrés Rodríguez, Juan Carlos Schmid, José Luis Lingeri, Jorge Sola, Antonio Caló y Maia Volcovinsky, entre otros, que repartieron sonrisas y abrazos con funcionarios, legisladores y representantes de movimientos sociales. Una manera de sellar su apoyo a la gestión Fernández, con elogios a la marcha de la economía.

Aunque existen reparos en el vínculo con el oficialismo: todas las tribus que habitan la central Azopardo ven cómo la inflación sigue a buen ritmo y temen que las paritarias, pese a las cláusulas de revisión y bonos que negociaron, queden por debajo del aumento de precios.

Ayer, uno de los sindicalistas cercanos al Presidente y a Moyano le expresó a PERFIL que hoy el tema inflación domina la agenda gremial, con un malestar generalizado, y que es necesario un mayor esfuerzo por parte de la Casa Rosada para morigerar aumentos, sobre todo de alimentos.

Pero, a tono con el discurso oficial, pidió observar lo que sucede en el mundo y, en especial, el comportamiento de los empresarios: “La inflación es un fenómeno mundial y creo que el Gobierno debe hacer lo que tiene que hacer, pero es muy complicado: los empresarios en este país están acostumbrados a imponer condiciones”, disparó el experimentado dirigente.

En esa línea, otro de los representantes sindicales que se dieron cita dijo que es momento que el Ejecutivo coloque en marcha medidas “contundentes” para contener valores y celebró las declaraciones de Fernández en torno a la cuestión. El jefe de Estado, en su discurso, comentó que “nos está costando mucho que la distribución sea justa” y aclaró que “cada ministro” tiene la misión de que el “salario crezca y le gane a la inflación”.

La chance de que Fernández apueste por su reelección en 2023, algo que el propio Presidente confirmó en medio de su gira europea, sobrevoló conversaciones y generó poco entusiasmo. ¿El motivo? “Hay que pensar en lo que está pasando, falta mucho para el año que viene. La mejor manera de construir una candidatura es a través de la gestión”, reflexionó uno de los dirigentes que saludaron con mayor efusividad al referente de la alianza oficial.

La imagen de unidad sindical llegó tras una semana en la que el barrionuevista Carlos Acuña no descartó un paro contra los formadores de precios, la CGT se sumó al pedido de Sergio Massa para modificar los topes para el pago del impuesto a las ganancias y Pablo Moyano, tras su foto con Máximo Kirchner y reconciliado con su padre, le reclamó al Ejecutivo un decreto que otorgue planes sociales a todos los trabajadores registrados.

“Hoy hay 6 millones de trabajadores registrados y solo 2 millones cobran asignaciones familiares”, observó, y remarcó: “La asignación familiar son 10 mil pesos por hijo, y una AUH son 15 mil pesos”.

Luego agregó: “Hay un crecimiento de la actividad económica, las paritarias son libres y se han dado bonos a jubilados y trabajadores informales, pero lamentablemente no alcanza”.

El pedido del líder camionero, como el que realizó Acuña, no fue conversado en el seno cegetista y será motivo de intenso debate en la próxima reunión del consejo directivo de la central obrera.

Gerardo Martínez, el organizador de un acto de cepa albertista

Gerardo Martínez, el líder de la Uocra, mostró músculo político ayer con la organización de un acto con más de 20 mil asistentes y, además, un apoyo casi sin fisuras a la marcha del gobierno de Alberto Fernández, con elogios al rol del jefe de Estado y críticas al kirchnerismo.

La sintonía del líder gremial con el Gobierno se basa en números: luego de una pandemia que destruyó 200 mil puestos de empleo, hoy el gremio registra más de 400 mil trabajadores registrados, una cifra “récord”, según el colectivo sindical.

Por eso, en su discurso, Martínez recalcó: “Los trabajadores acompañamos su gestión como presidente para solucionar los problemas que tenemos en Argentina”. Acto seguido, aseguró que la solución de los “problemas estructurales” de la Argentina “se resuelve con gestión y no con debate ideológico”, una clara referencia a los cuestionamientos del ala más dura de la coalición, y calificó como “un gran desafío hacer esos cambios estructurales que nos tienen que llevar a recuperar al país”.

Con la mirada en Fernández, el referente sindical sostuvo: “Necesitamos un salto cualitativo en la política y usted lo está llevando adelante comprendiendo que eso no se logra en soledad”, dijo y remarcó que “hoy necesitamos la concertación política como una llave maestra” para lograr ese objetivo.

No faltaron los elogios a Martín Guzmán: “Está haciendo lo que hay que hacer, sabemos que la situación no es fácil”, y nuevas críticas al sector que responde a Cristina Kirchner: “Puedo no coincidir con usted, Presidente, pero si de algo estoy seguro es de que no se pueden viralizar cuestionamientos privados. ¿Qué pensarían los trabajadores si yo hubiera decidido ventilar las discusiones que tenemos en la CGT? Pensarían que no estamos pensando en lo importante, que son los trabajadores”.

Para cerrar el evento, le obsequió a Fernández una lapicera dorada. Y dijo: “Sé que puede tener otras interpretaciones –el obsequio– pero me parece que es muy importante para un presidente mostrarle y ratificarle la necesidad que tiene la sociedad, no solamente los trabajadores, de que ejecute, gestione y resuelva los problemas económicos”.