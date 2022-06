"Vergüenza" y "no lo va a votar nadie", explosivas críticas de Hebe de Bonafini contra Alberto Fernández

Hebe de Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo, renovó este martes 28 de junio sus críticas contra el presidente Alberto Fernández por el rumbo económico de su gestión y aseguró que el jefe de Estado es "una vergüenza", además de remarcar que "se olvidó de todo lo que prometió".

"El Presidente la verdad que es una vergüenza. Ya se la creyó, no lo va a votar nadie. Se la creyó de tal manera que en el velorio quiere ser el muerto. En todos lados quiere ser él. Hay un velorio, él quiere ser el muerto, y así en todos lados. Es terrible eso", expresó Bonafini.

Bonafini: "Alberto Fernández en el velorio quiere ser el muerto"

"Él se creyó que va a ser no sé qué, se olvidó de todo lo que prometió, que dijo y que quedó en el camino", precisó la titular de Madres en declaraciones radiales a AM 530.

Con respecto al precio de los alimentos, afirmó que "hace rato que el pueblo no puede comer, no solo carne, ni fideos pueden comer. Medio kilo de fideos cuesta 800 pesos. Con la harina común que te venden en los supermercados no se puede hacer nada, es una porquería", graficó.

Asimismo, responsabilizó al Gobierno por la pobreza: "El pan de los pobres no se puede comer. Es una vergüenza que haya pan para ricos y pan para pobres".

Hebe de Bonafini

Hebe de Bonafini junto a Néstor Kirchner

"Somos amigas", el guiño de Bonafini a Cristina Kirchner

En el otro extremo, la referente de los derechos humanos elevó la figura de Cristina Kirchner, con quien mantiene una amistad -según confirmó- aparte de la militancia que las une: "Con Cristina nos queremos mucho. Además de militantes somos amigas, tenemos una relación mucho más de lo que se ve. En la cosa pública me parece que hace falta lo que hace ella de juntarse con todos los que se junta. Todos la van a ver a ella", expresó.

"Ella genera expectativa porque cumple. Cada vez mejor, cada vez le explica más al pueblo para que entienda", puntualizó Bonafini al comparar a la vicepresidenta con el jefe de Estado.

Luis D’Elía se cansó "BASTA Cristina Fernández de Kirchner"

Con la mirada en las elecciones del 2023, consideró que "Cristina es la única que puede ser candidata, aunque siempre hay alguien escondido que puede ser la sorpresa", advirtió.

En ese sentido, también repartió elogios para Axel Kicillof: "Hay mucha gente muy capa y que sabe mucho, como Axel Kicillof que es un capo, aunque prefiero que se quede en la provincia de Buenos Aires. No me gustaría que lo saquen de ahí, todavía le falta mucho para terminar con lo que él quiere hacer", manifestó.

"Pérsico es un traidor"

Al reflexionar sobre la delicada problemática de los planes sociales, cuestionó al líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, y al secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Fernando "Chino" Navarro.

"Pérsico es un traidor desde que tiene 17 años, es la última basura que hay. Él y el Chino Navarro se venden por la moneda. No les importa nada, se arrastran, llevan a la gente a la calle. Son una basura los dos, no hacemos ni medio con esa gente", disparó.

CA/ED