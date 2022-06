Luis D’Elía, contra Cristina Kirchner: “No podemos seguir construyendo la derrota de 2023”

Luis D’Elía volvió a cuestionar fuertemente a la vicepresidenta CristinaKirchner. Esta vez por sus últimas declaraciones públicas, las reuniones que mantuvo con representantes de Estados Unidos y con el economista Carlos Melconian. También se refirió a los hechos de represión que se dieron en el marco de la protesta de camioneros en la Autopista Buenos Aires-La Plata, y contra los estudiantes y docentes en Villa Fiorito.

Durante la tarde ayer, en dialogo con Rolando Graña, de A24, el dirigente político planteó su posición respecto de la reunión entre Cristina Fernández y Melconian: “¿Qué tiene que hablar Cristina Fernández de Kirchner con Carlos Melconian, que juega siempre al filo de la Revolución?, ¿Qué tiene que ir hablar con Melconian?; ¿De ajuste, de dolarización, de más deuda, de alineamiento con los gringos?”.

"Nos declaró la guerra": hay "mucha bronca" de los movimientos sociales con Cristina Kirchner

Más tarde, en el programa Desiguales, de la Televisión Publica, D’Elia expresó que la vicepresidenta “ha generado muchísimo enojo en los movimientos sociales. Nos trató de misóginos y de ladrones. Se le fue la mano”. Además, agregó: “Estas organizaciones, que durante 21 años le pusimos el pecho al país, al pueblo, a ella y a Néstor, no merecíamos tremenda descalificación pública”.

Por otro lado, el dirigente social cuestionó a Cristina porque, según sus dichos, “aparece cada dos meses a decir que esta todo mal con un gobierno que hizo ella, un frente que armó ella, y un candidato que lo puso ella”. Luego de esto, le pidió “Un poco más de responsabilidad”, y añadió: “no podemos seguir construyendo la derrota del 2023”.

La polémica continuó en Twitter

Lejos de calmar las aguas, durante la mañana de hoy, Luis D’Elia utilizó la red social Twitter para seguir el hilo de sus declaraciones en contra de Cristina. “Se reunió dos veces con el Embajador de EE. UU, una vez con la Jefa del Comando Sur de los EE. UU, le declara la guerra a los Movimientos Sociales, apaña cada una de las brutalidades de Sergio Berni, se reúne con Melconian y los "garcas" de la Mediterránea. BASTA Cristina Fernández de Kirchner”, escribió y arrobó a la ex mandataria.

Cabe recordar que, anteriormente, el dirigente social utilizó la misma red social para referirse tanto a la vicepresidenta como al Gobernador Axel Kicillof y al Ministro de Seguridad Bonaerense, Sergio Berni. “NO SON KIRCHNERISTAS los que se reúnen con Melconian y los garcas de la fundación Mediterránea. NO SON KIRCHNERISTAS los que reprimen docentes y camioneros. NO SON KIRCHNERISTAS los que persiguen a los movimientos sociales. NO SON KIRCHNERISTAS los que siembran el desaliento”, definió.

Además, en otro tweet, junto a una foto en la que se lo ve al lado de Néstor Kirchner, escribió: “Los Movimientos Sociales inventamos el Kirchnerismo. El Kirchnerismo tiene olor a "goma quemada". Unidad Piquetera para enfrentar la traición”.

