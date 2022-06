Lanata tildó a D'Elía de "boludo de la semana" y el dirigente social festejó: "Estoy muy bien encaminado"

Jorge Lanata nombró a Luis D’elia como “el boludo de la semana” en la emisión de este domingo 19 de junio de PPT. El conductor contó que el dirigente social felicitó a Alberto Fernández por la inflación de mayo: “Inflación de mayo 5,1 % (bajo 0,9 % con relación a abril) a este paso en agosto la inflación será de 3,2 % con Paritarias en un promedio del 60 % estamos ante una fuerte recuperación de los salarios. Excelente Alberto Fernández”, escribió el exreferente piquetero.

Lanata consideró que las predicciones de D’Elía no son muy buenas, debido a que durante el mes de mayo realizó una publicación similar en donde también felicitaba al ministro de Economía Martín Guzmán: “Primero: la inflación no se multiplica lineal, no hermano se va acumulando. Es ridículo porque no le pegaste a ningún número, ¿Vos sos maestro?, no sé dónde aprendiste matemática”, ironizó el conductor.

Sobre la inflación, el periodista reprochó: “Guzmán cambió el índice de inflación del 48 al 62%. Planteó en el presupuesto que la inflación anual sería del 33%, con el Fondo acordó un 48% y ahora nos quiere convencer de que va a ser del 62%”.

Lanata también se refirió al tema del avión venezolano-iraní: “Hace un par de semanas, al perro Coco casi lo sacrifican porque tenía vencida una vacuna por pocos días. Ahora, si entrás con un avión vinculado al terrorismo, con iraníes adentro, con una fachada venezolana y con una ruta floja de papeles, te reciben con globos y sanguchitos de miga”, expresó.

En otro orden de cosas, mencionó que el Papa “insistió con que la invasión de Rusia a Ucrania fue provocada, como el caso de Jesús que hizo enojar a los romanos y así terminó el pobre”. También agregó: “Según Francisco, la culpa no fue de Rusia, sino de Ucrania porque tenía la pollera muy corta”

La respuesta de Luis D’elia

Luego de que Lanata lo nombrara como “el boludo de la semana”, el dirigente social Luis D’elia, le respondió a través de Twitter. El político se limitó a compartir una noticia publicada por radio Mitre, agregó un emoji de ‘fuck you’ y la frase: “Si el enemigo te trata de BOLUDO es porque estoy muy bien encaminado”.

🖕Si el enemigo te trata de BOLUDO es porque estoy muy bien encaminadohttps://t.co/zqglP94oa1 — Luis D'Elia (@Luis_Delia) June 20, 2022

Críticas a Cristina Fernández

Luego del Tweet en el que tildó a Lanata como “el enemigo”, Luis D’elia volvió a usar la red social del pajarito, pero esta vez para hablar sobre la vice presidenta. “Se ha llenado el kirchnerismo de ultra verticalistas autoritarios que, si le haces a Cristina Fernández de Kirchner una crítica o un planteo, enseguida te tildan de traidor. A la propia Cristina le pido como Jefa Política que destierre ese tipo de prácticas propias de Lopez Rega”, twitteó, arrobando a la vice presidenta.

Se ha llenado el kirchnerismo de ultraverticalistas autoritarios que si le haces a @CFKArgentina una crítica o

un planteo enseguida te tildan de traídor. A la propia @CFKArgentina le pido como Jefa Política que destierre ese tipo de prácticas propias de Lopez Rega — Luis D'Elia (@Luis_Delia) June 20, 2022

Esta última publicación de D’Elía se refiere a que, durante el día de ayer, realizó declaraciones radiales, en las que defendió a Alberto Fernández y fue crítico con Cristina Fernández. En ese marco, había dicho que la vice presidenta “Es una mujer brillante y extraordinaria para conducir el Estado, no tanto para conducir la fuerza política”.

