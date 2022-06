A Jorge Macri le "preocupa la versión de Rossi" sobre el avión venezolano: "No es casualidad"

El actual Ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, se refirió a la actualidad política del país y, entre otras cosas, expresó que la versión que dio Agustín Rossi, titular de la Agencia Federal de Inteligencia sobre el avión venezolano-iraní le “pareció poco seria” y le preocupa, debido a que el funcionario brindó una apreciación. En ese marco, agregó que, al no tratarse de información, “podría haber dicho cualquier otra cosa y tenía el mismo valor”.

En diálogo con el programa Actualidad Política TV de Canal Metro, Jorge Macri expresó que “lo del avión venezolano con iraníes no es casualidad”. El funcionario de la Ciudad dijo que las declaraciones de Rossi deben ponerse en contexto, tomando en cuenta el comportamiento del gobierno, en cuanto a las relaciones exteriores.

En ese marco expuso: “Hace pocos días, el Presidente estaba defendiendo a regímenes como Venezuela, ponderando a Maduro. Maduro le agradecía desde Irán el gesto, y nosotros teníamos un avión que no sabíamos que había llegado, lleno de venezolanos e iraníes. No es casualidad”.

Otro avión venezolano relacionado a Irán se encuentra camino a Buenos Aires

Cabe mencionar que el Boeing 747, llegó al aeropuerto de Ezeiza el 6 de junio, luego de parar en Córdoba, debido a la escasa visibilidad que había ese día, ocasionada por la neblina. Luego intentó cargar combustible tanto en Ezeiza como en Montevideo, pero no se lo permitieron.

Tras ello, la Dirección Nacional de Migraciones informó sobre varias alertas de Estados Unidos que daban cuenta de que sobre aquella aeronave pesaban diversas sanciones por supuestos vínculos con la guardia revolucionaria de Irán. La información también llegó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, quien dio parte a la Justicia Federal argentina.

Críticas al Gobierno

Consultado sobre el último dato de inflación conocido, del mes de mayo, que resultó en un 5,1%, Jorge Macri dijo que “la gente no aguanta el nivel de empobrecimiento. Número más, número menos… en el día a día la inflación es todavía más alta”. Además, opinó que “La clase media hoy no tiene margen, ha dejado de consumir cosas, ha sacado sus hijos de una escuela privada, o ha dejado de pagar una cuota del club”.

Además, para ejemplificar la situación a la que hacía referencia, contó que en el marco de un “Operativo frío”, (en el que se entregan viandas a las personas en situación de calle), pararon en Plaza Italia, un lugar en el que confluyen las personas que vuelven de sus trabajos en hora pico, y se sorprendieron al ver “la cantidad de gente que hizo fila para llevarse alguna vianda, y decía ‘si hoy no hubiera tenido esto, cuando llego a casa tengo un mate cocido y un pedazo de pan’. Era tremendo, y era gente que volvía de laburar”.

Jorge Macri: "No lo veo enfocado a Mauricio en ser candidato, sí como mentor"

Con respecto a la gestión económica a nivel nacional, Jorge Macri dijo “Este es un gobierno que no cree en el desarrollo de los privados, no lo festeja”. Además, agregó que “el Gobierno persigue a quien emprende y desarrolla”. Por otro lado, señaló que no recuerda ningún hecho relevante de la gestión nacional y lo atribuye a que el gobierno “no tiene plan, no tiene norte, no nos da certidumbre, no nos lleva a ningún lado”.

Por otro lado, consultado sobre lo su visión acerca de los planes sociales, el funcionario porteño aseguró: “tenemos que romper con esta lógica de que un plan reemplaza al empleo”. “Hay que encontrar un puente, un vínculo entre un plan y la llegada al trabajo, la convivencia con un empleo formal, la posibilidad de que la economía popular también se desarrolle sin perder los planes sociales”, expresó, e indicó que este es el plan que tienen desde su espacio político.

Interna PRO | María Eugenia Vidal ya eligió candidato para gobernador en la provincia de Buenos Aires

Para cerrar, en relación a las elecciones presidenciales de 2023, el Ministro opinó: “dentro del Pro, tenemos que tratar de encontrar una única candidatura, no dividirnos entre nosotros”. Y añadió que “Horacio (Rodríguez Larreta) se está preparando, tiene claramente una voluntad, una vocación, recorre el país, tiene capacidad de consolidar y conducir equipos. Tiene muy buenas posibilidades”.

MAR / ds