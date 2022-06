Protagonista principal de la todavía misteriosa trama que rodea al avión venezolano con tripulación iraní que lleva varios días "retenido" en Ezeiza, el interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, insistió este sábado en su "deducción" de que "los pilotos iraníes estaban entrenando a los tripulantes venezolanos".

"Se va a terminar comprobando lo que yo dije y por lo que me bardearon a diestra y siniestra, que los pilotos iraníes estaban entrenando a los venezolanos, porque repito que un avión como el 747 no es que uno puede pilotarlo así nomás, les digo que a ese tipo de avión hay que tener más de 200 horas de vuelo para poder dirigirlo...", señaló Rossi en Sábado Tempranísimo, el programa de Marcelo Bonelli en Radio Mitre. Allí el funcionario rechazó que el Gobierno haya actuado lento o no atendido los informes de inteligencia, remarcando que "cuando el avión llegó al país, no había pedidos en Interpol por ninguno de los iraníes y venezolanos que estaban a bordo, tampoco el avión tenía restricciones, al punto que había estado en varios países y atravesado los espacios aéreos desde México".

Para Rossi, las restricciones en la carga de combustible a la máquina se debieron "al bloqueo que impone Estados Unidos a Venezuela, que es por motivos políticos y no por cuestiones de terrorismo, como trató de imponer acá la oposición, haciendo una novela del tema junto al periodismo".

Cuando le preguntaron por qué, si actuó con corrección y no hay nada que esconder, el oficialismo se negó a que el canciller Santiago Cafiero u otros miembros del Gabinete comparezcan en el Congreso, Rossi señaló que "no íbamos a prestarnos al circo de la oposición" en el Parlamento.

"Somos dirigentes políticos que tenemos muchos años encima. ¿Nos vamos a prestar al circo? Si me dicen que vamos a ir al Congreso y va a haber una cantidad de preguntas ordenadas y nos vamos a escuchar...", sostuvo el Señor 5 de Inteligencia. Rossi exigió que "el debate sea un poquito más moderado", subrayando que todo el tema de la llegada del avión de Emtrasur Cargo con tripulantes venezolanos e iraníes "se encuentra en manos de la Justicia".

"A nadie se le escapó la tortuga" respondió Rossi tajante cuando Bonelli usó esa expresión, señalando que la petrolera YPF no le cargó nafta al Boeing 747-300M "porque resguardó sus propios intereses porque opera en Estados Unidos".

"Hasta hoy está todo en orden. La Argentina está investigando y está actuando la Justicia", concluyó Rossi.