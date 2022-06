El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, insistió este viernes en que la investigación que realizó la Policía Federal (PFA) sobre los tripulantes del avión venezolano retenido en Ezeiza "no encontró ninguna relación específica con organizaciones terroristas", y manifestó "no me manejo con conjeturas".

Fernández destacó que recibió una carta oficial del ministro del Interior de Paraguay, Federico González, quien le manifestó que valoraba "el trabajo encarado por el Gobierno de la hermana República Argentina que, en forma expeditiva, ha actuado con relación a la aeronave de Entrasur", al tiempo que fue lapidario con las afirmaciones que había hecho también este viernes más temprano otro funcionario paraguayo, el ministro de Inteligencia Esteban Aquino, señalando que el piloto del avión venezolano, el iraní Gholamreza Ghasemi, "está vinculado al Quds, sin ninguna duda".

"No voy a estar viviendo mi vida en función de las pelotudeces que se digan. Estamos hablando de cosas que hay que analizar como corresponde: un avión entró con determinadas condiciones y uno tiene la obligación, porque para eso me pusieron, de trabajar; eso ha hecho la PSA y la Policía Federal", dijo Fernández en declaraciones a las AM 750 y El Destape Radio, señalando que "el ministro de Paraguay (por Aquino) puede decir lo que se le antoje, pero esa es la visión de él, nosotros tenemos que seguir analizando los elementos que tenemos, como lo venimos haciendo desde el primer momento".

Al dar detalles sobre la actuación de la PFA en el caso, Fernández señaló que "el análisis de la Policía Federal es que no hay ninguna relación específica con organizaciones terroristas", dijo que su forma de trabajo es evitar las "conjeturas" y llamó a "esperar que la investigación siga avanzando".

"Tenemos que ser prudentes y cuidadosos cuando expresamos cualquier cosa", señaló Fernández, destacando que relación a la primera comunicación que tuvo la Argentina con Asunción por el Boeing 747 de Entrasur, "fue una advertencia de que ese avión ya había estado en ese país en mayo, pero no lo vinculaba al terrorismo".



El ministro González le dijo en su carta a Fernández que "ratificaba el apoyo para seguir cooperando fuertemente" en cuestiones que involucren a la seguridad "en nombre del Ministerio del Interior y de la Secretaría Nacional de Inteligencia del Paraguay".





En alusión a la actividad terrorista a nivel internacional, el funcionario paraguayo planteó que esos "desafíos globales deben encontrarnos en posiciones de alta coincidencia y, sobre todo, de absoluta firmeza para generar respuestas contundentes a estas organizaciones que son contrarias a nuestros valores y principios".



El juez a cargo de la causa, Federico Villena, titular del Juzgado Federal de Lomas de Zamora, ordenó el jueves por la noche una inspección en Ezeiza y retiró dos cajas negras del avión inmovilizado en el aeropuerto, en un procedimiento que fue llevado a cabo por personal especializado de la Policía Federal.