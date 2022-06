Avión Venezolano | Aníbal Fernández respaldó la teoría sobre los tripulantes: “Les estaban enseñando a pilotear”

Aníbal Fernández respaldó la teoría del titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi, respecto de la tripulación del avión retenido en Ezeiza, compuesta por iraníes y venezolanos. En declaraciones a la prensa, el ministro de seguridad opinó que esta hipótesis "No debe estar muy lejos de la realidad, si no encontramos punto con características de excepcionalidad o cosa por el estilo. Hay 5 integrantes iraníes y 14 venezolanos; se supone que el avión perteneció a esa aerolínea de Irán y lo que hay que prever es que hay adiestramientos".

Cabe mencionar que, el pasado domingo, en medio de la controversia por la investigación judicial en torno a este vuelo sospechoso, el flamante titular de la AFI sostuvo, durante una entrevista con Pablo Duggan de C5N, que los tripulantes de la aeronave eran “instructores de vuelo”. En ese marco, Aníbal Fernández dijo: "Nunca lo escuché a Rossi decir pavadas, es un análisis muy concreto, seguramente lo ha chequeado con los responsables de los gremios que trabajan en este tema y lo han dado como normal".

El ministro de seguridad insistió en que, por el momento, no existen elementos que permitan sospechar que alguno de los integrantes forma parte de grupos relacionados con el terrorismo, o que el piloto sea miembro de la guardia revolucionaria iraní. Al respecto explicó: "Lo primero que averiguamos con un avión de estas características es la capacidad que tiene para ingresar al país, no tiene clave roja que sería Interpol que estaría en impedírselo u otras razones que hacen imposible que ingresen a Argentina. Nunca existió nada".

Punto de vista de la oposición

Las declaraciones de Agustín Rossi, generaron fuertes críticas desde la oposición. La portavoz de las mismas fue Patricia Bullrich, quien expresó: “Le quiero explicar algo básico a Rossi: los pilotos en el mundo no aprenden yendo 19 a hacer un cursito en un 747, hoy aprenden en simuladores. No hay 19 que se van turnando como si fuera un avioncito de niños. No nos pueden tratar como estúpidos”.

Además, la ex ministra de seguridad expresó que es fundamental “saber qué acción venían a realizar al territorio argentino los agentes de inteligencia iraníes, y seguramente los venezolanos que deben pertenecer a los servicios de inteligencia de ese país” e insistió en que “un avión de carga viene con tres tripulantes, no con 19”.

MAR / fl