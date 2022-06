En diálogo con Modo Fontevecchia, el titular de la AFI, Agustín Rossi detalló el estado actual sobre el avión venezolano-iraní de la empresa Conviasa y explicó que el ciudadano iraní, del cual se sospechaba que pertenecería a fuerzas Quds, se trata de un “homónimo” que es “diez años menor”. Por otra parte destacó: “La oposición debería manejar el tema con más prudencia”. Escuchá el programa por Radio Perfil o miralo por Net TV.

¿Qué novedades hay del tema del avión irani?

No hay novedades específicamente. El avión vino con una carga comercial de autopartes que tenía destino para una empresa argentina autopartista y salió de México. Fue a Caracas y de allí tenía destino a Ezeiza. Se desvió a Córdoba el lunes por cuestiones climáticas y, luego, llega a Ezeiza. Allí, los ciudadanos hacen migraciones porque en Córdoba se quedaron arriba del avión. Los tripulantes son 14 venezolanos y 5 iraníes.

De la tarea de migraciones no surge ninguna alerta. No pesaba sobre ellos ninguna disposición de Interpol u otro servicio de inteligencia extranjero. Se inspecciona con aduana la carga. Se comprueba que la carga era la declarada y eso es lo que sucedió el lunes.

El martes empiezan los problemas porque la nave que vino pertenece hoy a la empresa del estado venezolano, Conviasa. Sobre esta empresa pesan las restricciones que le impuso Estados Unidos a Venezuela y dentro de esa disposición de bloqueo económico también pueden estar siendo apercibidos aquellos que brinden apoyo logístico a alguna de estas empresas, por eso ni la petrolera estatal, ni Shell le cargan combustible. El miércoles intentan cargar combustible en Uruguay pero, por una decisión política, deciden no permitirle el descenso y vuelve a la Argentina.

A partir de ahí empiezan las cuestiones de público conocimiento. Las restricciones recaen sobre la empresa. Después, interviene el juez y estamos ahora a expensas de la Justicia.

La carga de autopartes que venía de México, ¿se descargó? Había informaciones de que Volkswagen desmentía que la carga fuese para ella. Esa carga entonces, ¿desembarcó en Córdoba?

No desembarcó en Córdoba, sino en Buenos Aires. Volkswagen no lo pidió. Y es cierto, lo pidió una autopartista que suele ser proveedora de Volkswagen y de otras terminales automotrices que dependen de multinacionales.

En relación a los pasaportes retenidos de los tripulantes: ¿Qué diferencia hay entre el primer aterrizaje, cuando se les permite salir, y el segundo, cuando ya no es así?

En Córdoba no bajaron del avión y no se les retuvo la documentación. En principio se retienen los pasaportes y se les permite salir sin inconvenientes y volver a sus países de origen por línea comercial, si quisieran. Posteriormente, el juez en primera instancia mantiene esa decisión, y en segunda instancia, a partir de la denuncia de AMIA y DAIA, le pide a Migraciones que retenga los pasaportes durante 72 hs a partir del día lunes.

Ayer sacaste conjeturas sobre la tripulación, en la que declaraste que los iraníes estaban instruyendo a dos tripulaciones para ese avión. ¿Mantenés esa conjetura?

Es muy probable que lo que haya sucedido es que los propios iraníes hayan instruido al personal de Venezuela para que estén capacitados. Ese avión se los habían vendido los iraníes.

El gobierno de Paraguay asegura que advirtió al país sobre el avión. ¿Considerás que hubo algún déficit de la seguridad nacional en el ingreso de ese avión a Córdoba?

No. El gobierno de Paraguay informó a la Argentina el lunes a la noche, cuando el avión estaba aquí, y estaba hecha migraciones para la totalidad de los pasajeros. El lunes se recibe una comunicación que dice que el avión había pasado por el espacio aéreo paraguayo y que en el tránsito habia apagado el transporte y lo había vuelto a prender por un breve período. El transporte identifica el recorrido del vuelo. Dijeron que no pesaban sobre ese avión restricciones para volar sobre el espacio aéreo paraguayo.

¿Habían parado en Ciudad del Este?

No pararon allí. A Ciudad del Este fueron un mes antes a cargar tabaco y llevar eso a Caracas y a Aruba, fue una operación comercial. Lo llevaron a Aruba y a Caracas.

Este ruido alrededor del avión, ¿a qué obedece?

Hay una causa justificada que es la sensibilidad del pueblo argentino por los atentados de AMIA y DAIA. En ese marco, la oposición debería manejar el tema con más prudencia. El Gobierno no esconde nada y da toda la información. No hay nada que se pueda imputar al Gobierno con el eje Irán-Venezuela-Argentina. Ahí se mete la política y eso pesa con la sensibilidad. No hay que sacar conclusiones.

Jorge Elías (JE): Al margen de las sanciones, entre los cinco iraníes habría uno que tiene nombre de alguien que pertenece a la fuerza Quds, que fuera de Irán son consideradas terroristas. ¿En qué situación se encuentran los iraníes?

En ninguna situación en particular. La información que tenemos, a priori, es que el iraní sería homónimo pero diez años menor que el miembro de las fuerzas Quds. Eso se estará verificando.

JE: ¿Qué se hace con el avión al estar sancionado? ¿Se queda en Argentina?

En principio ese debería ser el destino, salvo que aparezcan otros actores. Pero el avión es propiedad de una empresa venezolana y en Argentina no aparece nadie dispuesto a cargar combustible.

