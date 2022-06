Aníbal Fernández y el avión venezolano: "Parte de los tripulantes son de la Guardia Revolucionaria de Irán"

El abogado y funcionario de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, dialogó con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y contó los detalles del avión venezolano que llegó a Ezeiza. Cuál es el vínculo con la Guardia Revolucionaria de Irán y cómo sigue el caso. Además criticó la gestión de Patricia Bullrich como su antecesora y habló de crear la Ameripol.

¿Qué nos puede decir sobre el caso del avión venezolano?

El 6 de junio llega un avión perteneciente a la compañía Emtrasur de Caracas, Venezuela. Llegó con 12 venezolanos y 5 iraníes. Aterrizó en Córdoba por cuestiones climáticas y ninguno de los tripulantes tenía alertas rojas que impidieran su ingreso a la Argentina. Con posterioridad recibo información de organismos extranjeros que advertían sobre la pertenencia de parte de los tripulantes a empresas relacionadas con la Guardia Revolucionaria de Irán.

Argentina tiene respeto y relación con todos los países soberanos, pero se deben tomar determinadas acciones frente a este tipo de situaciones. Tiene que ver con la actitud de los que ingresaron, que habían declarado una tripulación menor a la que viajó y eso llevó a una investigación que terminó con la presentación de un hábeas corpus que fue rechazado y por eso se sigue investigando.

¿Cuál es su propia conjetura?

No me muevo por conjeturas, por eso actuamos como correspondía. El juez rechazó el hábeas corpus y es importante aclarar que no se le impidió mover a la tripulación. Sí le tomamos huellas a los iraníes. Ahora hay una presentación de la oposición y había documentación de la propia empresa que fue salvada. Este avión había llegado a Paraguay antes y ahora a la Argentina.

¿Por qué retuvieron los pasajes de los iraníes?

Ellos no fueron privados de ir a un hotel. La tripulación, una vez que se designa y comienza su tarea, tiene un plazo para llevarla a la práctica. Si se pasa, se da por vencida esa capacidad. Se tiene que ir al descanso y eso es lo que garantiza que estén en condiciones de actuar. Nunca se les negó la posibilidad de moverse en Argentina con un permiso provisorio.

Normalmente, ¿cómo se manejan esos casos?

Depende de cada situación. No debiera haber ninguna complicación y, normalmente, a nadie se le retiene el pasaporte. En este caso, como había algún problema de papeles de la aeronave, había que actuar en consecuencia. Hay denuncias de organismos internacionales advirtiendo sobre una posible relación con el terrorismo. También se presentó la DAIA como querellante.

Claudio Mardones (CM): A fines de marzo encabezó el encuentro anual del Consejo de Seguridad. ¿Cómo continuó la agenda de trabajo? ¿Recibió críticas al respecto?

La ley dice que hay que reunirse, al menos, una vez por año y eso hicimos. Un país que piensa que pueda resolver solo los problemas no entiende cómo está el mundo. Venimos trabando fuertemente con las agencias norteamericanas y participé de una reunión invitado por la Unión Europea. Debatimos sobre narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero y ciberdelito.

El lavado de dinero cruza todo. También hablamos de la creación de un Comité de Seguridad latinoamericano y propuse que Argentina sea autoridad. Ahora sumamos a Chile, Paraguay y México y acordamos la firma con Colombia y Brasil. Me siento muy feliz con lo que están haciendo las cuatro Fuerzas. El sábado llegué de una reunión de los países americanos para terminar el estatuto la policía que vamos a crear, equivalente a Interpol, y lo aprobamos en un borrador. Creemos que se va a firmar.

CM: ¿Siente que es continuidad de Patricia Bullrich?

Bullrich nunca hizo nada, acá hay que trabajar en serio. Me tocó este rol y en unos meses pusimos sobre la mesa lo que hace muchos años ni se acercaba a plantear, que es la policía de América. Aspiramos a terminar de discutir el borrador y que luego sea aprobado por el Congreso. La Ameripol no existió nunca y menos con Bullrich.

Que el avión haya ingresado al país, ¿qué implica?

No había nada que nos mostrara que no tenía que ingresar. Después hay muchos cruces que se hacen y encontramos la punta para la investigación pertinente. Se revisó todo y ningún tripulante tenía una alerta para ingresar. Se les dio autorización para dormir y no se fueron por falta de combustible. Las empresas de acá no le quieren cargar por una posible sanción de Estados Unidos. Uno de los iraníes que viajó es familiar del ministro de Interior de Irán y su nombre coincide con el de un miembro de la Guardia Revolucionaria. Por eso la obligación era actuar en consecuencia y un abogado se presentó con un hábeas corpus. Ellos podrían sacar un boleto y viajar sin ningún impedimento, pero no quieren dejar el avión.

