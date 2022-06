Aníbal Fernández: "Lo que me contaron de la carta de Kulfas no me satisface"

“No vi la carta de Kulfas, vi el comunicado anterior. De la carta conozco lo que me contaron, no me satisface”, afirmó el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en Radio Con Vos y consideró que el mensaje en off del exministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas no tuvo “ninguna ventaja” y dijo no entender por qué se tomó la decisión de publicarlo.

“Si en algún momento el Presidente necesita prescindir circunstancialmente de vos, me parece que hay un respeto previo a varios estamentos: la patria, el movimiento y por último los hombres. Acá estas cosas no suceden y no es saludable, hay que seguir avanzando, no nos podemos detener en esto”, dijo el ministro de Seguridad.

El Gobierno rechazó las acusaciones de Kulfas en su renuncia sobre el gasoducto Néstor Kirchner

Aníbal Fernández dijo no ser amigo de Kulfas, pero relató que forjaron una “buena relación” por compartir la gestión. “El Presidente toma una decisión de estas características porque no puede dejar que se le escape de la mano una discusión que tiene que ver con consolidar muchas más políticas frentistas, eso conspiraba con ello”, planteó el ministro y habló de cuestiones “que tienen que ver con el ego” y no con un aporte para el país.

Respecto de la interna por la que atraviesa el Gobierno, el funcionario sostuvo que “no ponen en peligro” la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.

Fernández aseguró que el presidente decidió pedirle la renuncia a Kulfas para “consolidar y desarrollar mucha más fuerza política” a pocas horas del primer acto de unidad tras semanas de conflictos internos dentro del Frente de Todos. En ese sentido, el ministro de Seguridad expresó que, en su opinión, el off filtrado a la prensa “conspiraba” contra la consolidación y unidad política de todo el partido oficialista.

Matías Kulfas justificó su accionar en su carta de renuncia y atacó al kirchnerismo.

En relación con la información difundida a la prensa, el funcionario destacó que “hay formas” para manifestar desacuerdo con ciertas posturas, además de que enfatizó en la necesidad de “privilegiar las decisiones que son superiores e involucran al pueblo argentino con soluciones concretas”.

“Jamás el presidente me ha dejado en banda”, concluyó el ministro de Seguridad de la Nación.

La esposa de Matías Kulfas apuntó contra el kirchnerismo y la decisión del Presidente

La famosa lapicera

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner utilizó una metáfora sobre la famosa lapicera del presidente al manifestar: “Te dije que vos tenés la lapicera, te pido que la uses”.

Luego de eso y tras la polémica destapada con Matías Kulfas, parte de la oposición criticó a Alberto Fernández por “utilizar rápidamente” la lapicera que le cedió la vicepresidencia.

El presidente y su vice participaron juntos del acto por los 100 años de YPF.

Al respecto, el ministro de Seguridad aclaró que “lo de la lapicera es una reafirmación del ejercicio del poder” y descartó que haya diferencias entre Kirchner y Fernández.

