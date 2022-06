Gasoducto Néstor Kirchner: Rafecas citó a declarar a Matías Kulfas y a Antonio Pronsanto

El juez federal Daniel Rafecas citó este martes al ex ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas para que brinde declaración testimonial en el marco de la investigación por presunto direccionamiento del Gasoducto Néstor Kirchner.

De acuerdo a lo que supo PERFIL, el ex funcionario del Gobierno deberá concurrir el viernes que viene a las 10 de la mañana a los tribunales federales. También fue citado a brindar declaración testimonial Antonio Pronsanto, directivo de IEASA que hasta la semana pasada tenía a cargo la ejecución de las obras pero presentó su renuncia. Lo hará el lunes 13 de junio a las 12 del mediodía.

Este martes también se supo que Rafecas se quedará con las tres denuncias por supuesto direccionamiento de la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner en favor de Techint. Por ello, este martes su par Ariel Lijo le enviará las dos presentaciones en las que salió sorteado debido a la temporalidad en la que se radicaron las demandas.

Daniel Rafecas, el juez federal que investiga las denuncias por supuesto direccionamiento de las obras del Gasoducto.

La información fue confirmada por fuentes de Comodoro Py a PERFIL. Vale mencionar que la Cámara Federal le había adjudicado al Juzgado Federal N°3 de Rafecas la primera denuncia, radicada por el abogado Santiago Dupuy de Lome, contra el eyectado Kulfas.

Posteriormente, al juez Ariel Lijo le habían adjudicado en su juzgado la denuncia que hicieron ayer los dirigentes de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña y Waldo Wolff contra el presidente de IEASA, Agustín Gerez. El mismo magistrado recibió la presentación de los abogados Yamil Santoro y José Mangicalda en el Federal N°12, donde es subrogante.

Sin embargo, este martes PERFIL pudo saber que todas las presentaciones serán enviadas por Lijo al juzgado de Rafecas para que la investigación se concentre allí. Ello debido a que la denuncia de Dupuy de Lome fue la primera en ingresar al sistema.

Desde la Justicia descartaron que se vaya a producir una disputa por la competencia entre Rafecas y Lijo, algo que podría demorar el avance del expediente. Por el contrario, explicaron que se trata de una cuestión "de rutina" el hecho de que ante denuncias repetidas las concentre el juez que interviene en la primera que ingresó.

Gasoducto: primeros pasos en Py

Tras la asignación de la primera presentación, Rafecas decidió realizar una serie de órdenes de presentación dirigidas a la empresa Integración Energética Argentina S.A. (IEASA), al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y a la Secretaría de Energía.

Así las cosas, en su despacho del tercer piso de Comodoro Py el juez ya tiene en sus manos copia digital de toda la documentación relacionada a la licitación de la megaobra. El próximo paso es estudiar a fondo todo ese material.

En la Justicia, el objetivo central es darle máxima celeridad a la investigación para evitar que haya trabas en el proceso de la obra, algo que preocupa al Gobierno. Es por eso que Rafecas , al menos por el momento, no delegará la investigación en el fiscal federal de turno, supo PERFIL.

Qué dicen las denuncias

Hasta el ahora hay tres denuncias radicadas en Comodoro Py: la de Dupuy de Lome contra Kulfas; la de los abogados Yamil Santoro y José Mangiocalda y la de Juntos por el Cambio, firmada por Graciela Ocaña y Waldo Wolf, contra el titular de IEASA Agustín Gerez y el Directorio de la empresa.

La denuncia contra Kulfas fue enviada por mail el domingo por Dupuy de Lome y consta de cinco párrafos en los que le endilga al ex ministro de Desarrollo Productivo el supuesto delito de incumplimiento de deberes de funcionario público por no haber denunciado el presunto direccionamiento.

Por otro lado, la presentación de Santoro y Mangiocalda sostiene que los funcionarios de IEASA habrían incluido en el pliego de contratación "condiciones que sólo habrían podido ser cumplidas por uno de los oferentes (...) por lo que se estaría beneficiando a la compañía SIAT S.A del Grupo Techint para que lucre de forma indebida".

En tanto, la presentación de Juntos por el Cambio señala la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública. Menciona a Gerez y "a los funcionarios que intervinieron en la confección de la licitación".

No nos olvidemos q si se judicializa el gasoducto aparecerá el problemita de la malversación de los fondos del Aporte Solidario, q por ley deben destinarse al upstream, no a la construcción de infraestructura de transporte pic.twitter.com/u4McHCJOq0 — Nicolas Gadano (@ngadano) June 4, 2022

Mientras tanto, nadie se anima a descartar que puedan presentarse nuevas denuncias. De hecho, en las últimas horas el economista especializado en Energía y ex funcionario del Banco Central durante el macrismo, Nicolás Gadano, advirtió: "No nos olvidemos que si se judicializa el gasoducto aparecerá el problemita de la malversación de los fondos del Aporte Solidario, que por ley deben destinarse al upstream (NdR: exploración, desarrollo y producción de gas natural), no a la construcción de infraestructura de transporte".