Graciela Ocaña: “Carrió no es la única, Techint no puso plata en mi partido”

En diálogo con Modo Fontevecchia, la diputada nacional de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña, remarcó que nunca recibió dinero por parte de Techint a su partido, en referencia a los dichos de Lilita Carrió que dijo que “fue la única” a la que no se le había otorgado plata de parte de la empresa implicada en los conflictos por la licitación del gasoducto Néstor Kirchner que dieron lugar a la renuncia de Matías Kulfas. Escuchá el programa por Radio Perfil FM 101.9 o miralo por Net TV.

¿Qué sospechas concretas tenés para llevar adelante esta denuncia?

Lo que tomamos son los dichos y expresiones del ex ministro Matías Kulfas en una radio y un WhatsApp que se publicó en el que Kulfas habla de dos cuestiones, una que es un relacionado a la licitación de ventas de tubos a a partir de las condiciones técnicas del pliego, del espesor de los caños, que según Kulfas determinarían que solo una de las empresas pudiera ser proveedora y que es una de las empresas del grupo Techint. En segundo lugar, el habla de la licitación de válvulas que, según la empresa de energía argentina, habría sido declarada desierta, pero lo que dice Kulfas es que la licitación no permitió la participación, o bien excluyeron, a dos empresas nacionales que habían ofrecido un precio más adecuado. La declaración de la baja de licitación tenía que ver con la baja de los plazos de entrega de todas las empresas que se adaptan al pliegue.

"Gasoducto Néstor Kirchner: tras la renuncia de Kulfas, presentan dos denuncias para investigar la licitación"

A esto se suma la renuncia de Antonio Pronsato, que trabajó en el área durante los gobiernos de Cristina y de Néstor Kirchner, a las órdenes de Julio De Vido y que los comentarios que aparecen en distintos medios, expresan que su renuncia se habría producido por el intento de forzar a que la obra civil, otro de los pliegos de las licitaciones vinculadas al gasoducto, habría tenido un direccionamiento para permitir que empresas cercanas al gobierno pudieran también ser parte de la licitación a pesar de no tener ninguna experiencia en la construcción de un gasoducto. En definitiva, las mayores licitaciones vinculadas al gasoducto tenían una suma de irregularidades, por eso nosotros le hemos pedido a la justicia que investigue y hemos pedido que declaren en condición de declaración testimonial con averiguación de decir la verdad, el ex ministro Kulfas, el funcionario que había renunciado, Antonio Pronsato, y la vicepresidenta Cristina Kirchner, porque ella sugiere en su discurso alguna irregularidad vinculada al precio de transferencia de la operación de caños y enmarca la operación de Techint.

¿Qué necesidad tienen los políticos de hacer eso si finalmente no tienen ninguna prueba nueva? ¿Para que se presentan si de oficio se puede presentar un fiscal? Uno supone que quien va a hacer una denuncia lleva un prueba, porque los delitos de acción pública actúan de oficio los fiscales?¿Es un motivo de orden político más que jurídico?

Ningún fiscal lo hizo. Es una realidad y es algo muy grave.

¿No será que recién pasaron horas y a lo mejor en tres días lo harán?

Hasta ahora no lo hicieron. No olvides que es nuestro deber hacerlo porque cuando sospechas de un hecho ilícito nuestro deber es denunciarlo.

"Elisa Carrió dijo que "es la única" que rechazó dinero de Techint: "Nos ofrecieron millones""

Escuchaba que Lilita Carrió decía que ella era la única no había recibido dinero de Techint, porque le ofrecían siempre para las campañas, y Techint es unas de las empresas que estaba en el tema de los cuadernos que viste que recientemente hubo un peritaje y se pidió una revisión respecto de la autenticidad. ¿Cuál es tu visión del rol de Techint?

En cuanto a la causa cuadernos, los abogados defensores tienen derecho de presentar los recursos que consideren para defender a sus clientes, y creo que el grupo Techint tiene problemas con este tipo de operaciones. La semana pasada pagó 78 millones en EEUU por una operatoria vinculada a Odebrecht en Brasil. Techint es un grupo muy grande y nadie puede decir que no pueden hacer lo que hay que hacer en la obra civil ellos no lo pueden decir, tampoco nadie duda que Techint haya puesto dinero en algún partido político como aporte de campaña. Carrió no es la única, Techint no puso plata en mi partido. Nosotros hicimos la denuncia que corresponde. El gasoducto debe hacerse pero sin cuestionamientos.

Nuria Am: El juez Rafecas tiene toda la documentación para avanzar. ¿Qué opinión te merece como lleva la investigación?

Supongo que el juez y el fiscal tomarán la denuncia. No sé si tienen la que hice yo porque hay tres denuncias, entiendo. De oficio no hubo ninguna denuncia y la nuestra había recaído en el Dr. Lijo. Espero que tome las medidas. Sé que los jueces están trabajando activamente y supongo que se llevará rápidamente la investigación. La causa está llevada muy bien.