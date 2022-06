Las sorpresas en la carta de renuncia de Matías Kulfas

Al dejar su cargo de ministro de Desarrollo Productivo, el ex funcionario no solo disparó críticas contra el kirchnerismo duro, en particular por la licitación del gasoducto Néstor Kirchner.

"La vuelta del Pichichi al Gobierno, y ¿como candidato?: lo sufre Massa"

También se pronunció a favor de reformar leyes laborales, reducir las retenciones a las exportaciones agrícolas y dejar de subsidiar la electricidad a la clase media, las medidas que siempre pidió el empresariado y la oposición y que el Gobierno se rehusó a debatir.

