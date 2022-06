Elisa Carrió dijo que "es la única" que rechazó dinero de Techint: "Nos ofrecieron millones"

Elisa Carrió habló tras la renuncia del ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y se refirió a sus declaraciones, que apuntan a una presunta “licitación a medida” de la empresa Techint para el Gasoducto Néstor Kirchner. “Soy la única que jamás recibí un peso. El resto de la política siempre recibió plata de Techint, sea gobierno u oposición, para campañas políticas”, lanzó la líder de la Coalición Cívica.

Carrió aseguró que desde la empresa que dirige Paolo Rocca “nos ofrecieron millones”.

La vice apuntó al vínculo con Rocca y empresarios

“Yo les voy a decir y voy a hablar con nombre y apellido. Como yo soy la única que jamás recibí un peso de Techint... Y nos ofrecieron, eh, millones. Ahora, el resto de la política siempre recibió plata de Techint, sea gobierno u oposición para campañas políticas”, afirmó en diálogo con Radio Mitre.

“Lilita” dijo que habla del tema “con la autoridad de una persona a la que se le ofreció dinero” y dijo que “Fernando Sánchez, él lo puede confirmar, a decirle que nosotros no recibimos dinero empresario. Esto no lo puede decir ni el kirchnerismo, ni el peronismo, ni ningún otro partido en la Argentina”.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.

"Cristina no quiere el gasoducto"

En esa línea, Carrió agregó: "Desde esa autoridad les puedo decir que el gasoducto tiene que hacerse y ver si hay alguna irregularidad en la licitación. Lo que hay que entender acá es que Cristina no quiere el gasoducto. ¿Por qué no lo quiere? Porque el gasoducto va a estar hecho para el año que viene, para los otros años".

"Entonces, como ella sabe que no va a ganar, ella no quiere que un próximo gobierno ni los argentinos tengan los beneficios de un gasoducto. El objetivo es dañar. El objetivo es que no haya gasoducto ni para los argentinos, que no haya dólares en el Banco Central y se funda la Argentina y ensuciar esto para pararlo”, afirmó.

El debate por Hipólito Yrigoyen entre Gerardo Morales y Mauricio Macri recalienta los desacuerdos en JxC

Carrió dijo que "ya va a amansar" a Macri y Gerardo Morales

Por otro lado, también opinó de los fuertes cruces en la interna de Juntos por el Cambio que protagonizaron el expresidente Mauricio Macri y el exgobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

"Ya los voy a amansar a los dos. No es momento de hablar de los muertos de hace 100 años; si no, qué nos queda para la Argentina de hoy. Que uno no hable de historia, porque no sabe y que el otro no se sienta tan ofendido cuando en realidad es una cuestión irrelevante hoy", afirmó luego de que Macri relacionara a Hipólito Yrigoyen con el nacimiento del populismo, lo que despertó el enojo de Morales.

Mauricio Macri y Gerardo Morales.

Criticó la propuesta de Milei por la "venta de órganos"

"El otro día, cuando escuché que alguien hablaba de tráfico de órganos legal, dije 'Esta es la venta barata de órganos de los pobres para los ricos'. Es la mayor inmoralidad, toca las entrañas de la humanidad: pobres vendiendo órganos por dos pesos. Entramos en un estado de hipercapitalismo sin valores, sin sentido y sin humanidad", señaló sobre la polémica propuesta de Javier Milei de legalizar la venta de órganos.

