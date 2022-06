El ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas estuvo este lunes 6 de junio en la Casa Rosada para entregarle su renuncia al Presidente de la Nación, Alberto Fernández. Luego de la reunión con el mandatario, el ex ministro de Desarrollo Productivo, brindó breves declaraciones a la prensa: “Vine a presentar la renuncia al presidente, porque me parecía que era lo mejor para el trámite formal, al ver al jefe de Gabinete y a la secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra”, señaló el ex funcionario.

En su carta de renuncia, Kulfas hizo un repaso de los hitos de su gestión al frente del ministerio y, en relación con el pedido de renuncia por parte del presidente, el ex ministro señaló que “ratifico lo dicho al viernes al finalizar el acto aniversario por los 100 años de YPF en Tecnópolis: si algo cabe reprocharse respecto al contenido nacional de los insumos del gasoducto, eso debe atribuirse pura y exclusivamente a las características de la licitación realizada por la empresa IEASA, cuyos miembros, al igual que el equipo de la Secretaría de Energía, responden políticamente a la Sra. Vicepresidenta”.

En cuanto a las acusaciones de Cristina Kirchner sobre declaraciones en off, Kulfas indicó que “fueron declaraciones que realicé en ON y que quedaron registradas por la radio AM 750 y formuladas ante varios periodistas allí presentes. Huelga adicionar la injusta acusación que la Sra. Vicepresidenta le formulara a que usted tiene que utilizar la lapicera para forzar un mayor contenido nacional cuando dichas decisiones fueran adoptadas por IEASA”.

Durante la mañana del sábado, la exmandataria realizó un posteo en su cuenta de la red social Twitter calificando como "penoso" el armado de operaciones en off the record para perjudicarla en torno a la licitación del gasoducto Néstor Kirchner.

"Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos", publicó Cristina Kirchner en sus redes sociales y replicó el comunicado oficial de la empresa Energía Argentina.

Tras el pedido de renuncia, la esposa del exministro lo respaldó vía redes y dejó entrever un polémico mensaje teñido de críticas destinado al sector que cuestionó históricamente al funcionario.

"Orgullosa de compartir mi vida con vos. Tu trabajo, entrega y resultados, son lo único que al final de cuentas es irrefutable", enfatizó la esposa de Kulfas, Yamina del Real desde su cuenta de Twitter. Y agregó: "Lo otro son egos ajenos. Que sea el tiempo y la vida la que pongan las cosas en su lugar. Paciencia, amor y trabajo. Viva Perón!".

