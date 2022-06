Chiche Duhalde le sugirió a Daniel Scioli que "no se meta en este bardo"

Hilda "Chiche" González de Duhalde se refirió a la interna del Frente de Todos, y afirmó que nota una “enorme debilidad dirigencial” en términos generales y que la crisis actual es peor que laque afectó al país en el 2001. Además, aconsejó al flamante ministro de Producción, Daniel Scioli, que reemplazará a Matías Kulfas. “Yo no me metería en este bardo”, sostuvo Chiche.

“Veo una enorme debilidad dirigencial en términos generales. Si no no podríamos estar en la situación que estamos”, enfatizó la ex senadora y catalogó de “grotesco” lo sucedido el pasado viernes durante el evento por los 100 años de YPF, donde Cristina Kirchner le pidió al presidente Alberto Fernández “que use la lapicera”.

“Ver a una vicepresidenta y a un presidente en una situación de esa naturaleza frente a todos los argentinos, cuando ella le dice que ya se lo había dicho en otras oportunidades. Decirle que gobierne es un acto de absoluta falta de prudencia”, comentó Chiche Duhalde este domingo 6 de junio en diálogo con Romina Manguel en Opinión Pública (Canal 9).

La dirigente peronista cruzó a Alberto Fernández y su vicepresidenta y los acusó de no formar parte de la misma ideología política. “Cristina nunca quiso a Perón, desde el principio cuando Cristina dice que no votó a Perón. En varias oportunidades reniega de Perón, ella no era peronista. Alberto dice soy socialdemócrata, entonces no son peronistas”, añadió la esposa del expresidente Eduardo Duhalde.

"A la Argentina le están faltando algunas cosas que parecen antiguas y fachas. Estoy hablando de orden, control y respeto", aseguró Duhalde posteriormente y agregó que en la actualidad hay “una veintena de programas” (planes sociales) e hizo alusión a que estos no están debidamente controlados.

Contra Vidal y Kicillof

Por otra parte, Chiche Duhalde habló sobre el estado de la provincia de Buenos Aires y mencionó: “Está muy mal nuestra provincia, habló de la infraestructura pero está mal en todos los aspectos. Tenemos un problema dirigencial, la provincia de Buenos Aires debe ser conducida por gente que la conozca”.

“Tanto María Eugenia Vidal, que fue toda su actividad política desarrollada en Capital Federal y luego fue gobernadora, ir a aprender, a conocer la complejidad de la provincia. Y después, Kicillof no conoce las problemáticas de la provincia”, explicó y añadió que actualmente no entienden que “gobernar es fijar prioridades”.

#OpinionPublica | Chiche Duhalde: "A la Argentina le están faltando algunas cosas que parecen antiguas y fachas. Estoy hablando de órden, control y respeto". pic.twitter.com/g93fvsWixv — El Nueve (@canal9oficial) June 6, 2022

Para concluir, la dirigente peronista afirmó que ella “creyó en el Alberto moderado” y en que “Cristina había madurado lo suficiente para cumplir su rol mucho más seriamente” y aseguró sentirse decepcionada por la situación actual.

“Yo no me metería en este bardo”, concluyó Chiche Duhalde tras ser consultada sobre el nuevo cargo que asumirá Daniel Scioli en reemplazo de Matías Kulfas.

AS/ff