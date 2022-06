La esposa de Matías Kulfas apuntó contra el kirchnerismo y la decisión del Presidente

Luego de que el presidente Alberto Fernández le solicitara la renuncia a Matías Kulfas, ex ministro de Desarrollo Productivo, por haber difundido en off the récord un mensaje con críticas y acusaciones en contra de Cristina Kirchner, la esposa del ex funcionario, Yamina del Real, publicó un curioso mensaje para demostrarle su apoyo.

“Orgullosa de compartir mi vida con vos. Tu trabajo, entrega y resultados, son lo único que al final de cuentas es irrefutable. Lo otro son egos ajenos. Que sea el tiempo y la vida la que pongan las cosas en su lugar. Paciencia, amor y trabajo. ¡Viva Perón!”, compartió Del Real el pasado domingo en su cuenta de Twitter.

Mensaje publicado por Del Real el pasado domingo.

Curiosamente, al final de su mensaje la esposa de Kulfas no sólo arrobó a su marido sino también al Presidente. Además, también le dio retweet a una publicación del periodista Alejandro Bercovich en defensa del ex ministro.

“Kulfas es el único economista que tuvo despacho fijo durante todo 2019 en el comando de campaña de la calle México, junto al de Alberto. Expresa su pensamiento económico como ningún otro ni ninguna otra. Echarlo es amputarse gravemente; casi como renunciar él mismo”, señaló Bercovich en su tweet, compartido por Del Real.

Mensajes del periodista Alejandro Bercovich, retwitteados y faveados por la esposa del ex ministro.

A su vez, la esposa de Kulfas reafirmó su postura a través de los likes en la red social del pajarito y faveó varios tweets en defensa de su marido. Uno de ellos también del periodista, en el que plantea: “Hay que esperar para saber si al entregarlo a Kulfas, Alberto renunció a la fantasía reeleccionista que agitaron su ahora ex ministro, el Movimiento Evita, Martín Guzmán y un puñado de CEO’s. Aunque salga empoderado ahora, es un mal precedente para el ministro de Economía”.

Del Real también le dedicó un corazón a uno de sus seguidores, el cual le escribió: “Una pena que el internismo cobarde se devore a una persona de bien, técnicamente brillante y políticamente coherente. Grave pérdida para el equipo económico y para el país”.

Yamina del Real le dio "me gusta" a diferentes tweets en apoyo a su esposo.

“¿Pero no fue CFK la que empezó en su discurso del viernes a poner dudas sobre la relación entre Techint y el gasoducto? ¿Por qué se le atribuye el boicot a Kulfas?”, cuestionó otro de los tweets faveados por la mujer.

Quién es Yamina del Real, pareja de Matías Kulfas

En su biografía de Twitter se define como “artista visual e investigadora sobre sexología, arte y sociedad”. Yamina del Real es socióloga, sexóloga, ultra feminista, cantante y fotógrafa, oriunda de México, y se encuentra casada con Matías Kulfas desde agosto del 2019.

La esposa de Kulfas es una socióloga, sexóloga, ultra feminista, cantante y fotógrafa mexicana.

En su país, la mujer del ex ministro gozó de numerosas apariciones televisivas y un alto contacto con la esfera política y el mundo artístico. Asimismo ha publicado libros y, como fotógrafa, ha expuesto en diferentes partes del mundo. A su vez, también ha protagonizado muchos cuadros, incluso con desnudos totales.

Además, Del Real comparte junto a su marido una banda de rancheras.

AS./fl