Carolina Losada cruzó al nuevo embajador de Venezuela: “¿Siguen existiendo o no violaciones a los derechos humanos?”

Durante la reunión de la Comisión de Acuerdos del Senado se trataron los pliegos que designan a Oscar Laborde, Pablo Vilas y Gabriel Fuks como embajadores de Venezuela, Honduras y Ecuador respectivamente. En el encuentro la senadora radical Carolina Losada le pidió a Laborde que clarificara su postura sobre lo que ocurre en relación a los derechos humanos en Venezuela.

El primero en interpelar a Laborde fue el senador de Juntos por el Cambio Luis Naidenoff quien le pidió que definiera si había violaciones de derechos humanos en Venezuela. Tras la respuesta de Laborde quien dijo que “como representante del gobierno argentino comparte lo que está haciendo y lo que plantea el Gobierno”, Naidenoff se retiró de la sala.

Laborde, para contestar, leyó un fragmento de un informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, cuyo análisis marcaba algunos avances. Frente a esto Losada cuestionó que estaba haciendo un recorte tendencioso del informe de la expresidenta de Chile.

"Entiendo lo que dice, pero entiendo, también, que lo que el senador le pedía y le pedimos todos es que se defina por sí o por no, ¿hay violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela en su opinión?", insistió Losada.

"Efectivamente es mucho más largo (el informe), lo que yo quería demostrar es que hay una evolución entre el informe Bachelet inicial y el actual. Todos demuestran que va en un sentido", contestó el embajador.

"Lo específico de la situación es demasiado compleja para sintetizarla en una sola palabra. Yo veo que hay una evolución en la solución de las críticas que había de las insuficiencias que había del cumplimiento de los Derechos Humanos plenamente", continuó Laborde.

No conforme con la respuesta, Losada retrucó: "Vengo del periodismo y me gusta hacer repreguntas, no me quedó claro si está diciendo, me gustaría saber por sí o por no, porque lo deja entrever: ¿Siguen existiendo o no violaciones a los derechos humanos hoy en Venezuela?".

Ante la insistencia tomó la palabra la senadora del Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti, que está al frente de la comisión de Acuerdos y le contestó: “La respuesta ya ha sido respondida” y pidió "gobernar las emociones".

"La felicito por su constancia y comprendiéndolo por sus antecedentes como periodista. Lo he respondido por tercera vez y lamento que no le guste mi respuesta y la felicito por su constancia en la repregunta", agregó Laborde.

